全球影子银行业活动继续增长 或需加强监管--FSB年报

路透伦敦5月10日 - 金融稳定委员会(FSB)表示，全球债券、房地产和货币市场基金增长，致使全球“影子银行”部门不断发展壮大。影子银行在受监管的银行体系之外提供信贷，填补了因欧元区银行业削减放贷而造成的市场缺口。

影子银行可能威胁金融稳定，负责协调20国集团(G20)金融监管的FSB表示，“狭义”的影子银行活动在2015年升高3.2%至34.2万亿美元。2015年是数据得到搜集整理的最近年份。

除债券投资基金外，狭义的影子银行活动还包括了回购和债务证券化市场，以及涉足信贷业务的对冲基金。

FSB在长达94页的年度监测报告中指出，影子银行业的部分增长是在欧元区录得，因那里的银行受不良贷款和监管收紧所困，削减了放贷。

该狭义衡量规模与被监测国家的经济产出之比，从2011年的60%上升到2015年的69%，超过整体增速。影子银行业在金融系统资产中的占比约为13%。

2007-2009年的金融危机促使FSB监控并提出规则来降低该领域的风险。

“在我们将影子银行转变为富有弹性的市场化融资之际，这帮助我们就合适的政策应对做出判断，”FSB主席卡尼称。

FSB将在7月向20国集团(G20)峰会提交一份更全面的评估报告，说明是否需要推出更多规则。

**渴求收益的养老基金**

在规模高达34万亿美元的影子银行中，约65%是开放型固定收益基金、房地产基金和货币市场基金。这些基金的规模在过去四年平均增长了约10%。

但同时，来自经纪交易商以及证券化的有担保融资已减少。

最新数据显示，比利时、巴西、印度以及荷兰等国的养老基金和保险资金为追求高收益，正在大举投资影子银行。

FSB报告称，各国当局可能考虑进一步深入研究保险商和养老基金的此类活动。

在某些情况下，养老基金和保险资金所投资的影子银行又可以进而为银行提供短期融资，这条资金链在市场转差时可能带来风险。

银行与影子银行之间这种仍然十分广泛的资金联系如果趋弱，则被认为有利于金融稳定，不过目前资金联系的紧密程度仍高于危机前的水平。

FSB已拿出多项提案，讨论加强监控资产管理公司在市场紧张情况下如何应对大规模赎回。全球证券监管机构--国际证监会组织(IOSCO)也将对如何管理此类“流动性错配”风险的提议进行咨询。(完)