全球股市能源股涨势料落後原油价格攀升速度

* 能源股表现逊於大盘

* 技术图表显示石油股可能下跌

* 原油价格和石油股之间的关联度下滑

记者 Atul Prakash 编译 肖群英/王丽鑫

路透伦敦3月16日电---今年以来尽管油价持续攀升且股市整体上扬,但欧洲能源股却表现落後,这一趋势可能延续,因投资者押注经济前景改善将更多地惠及汽车和银行等行业.

布兰特原油期货今年以来已劲扬15%,但并未带动STOXX欧洲600石油指数.SXEP大涨.该指数今年迄今升7%,表现逊於整体STOXX 600指数的10%涨幅,後者涵盖科技、保险和基础资源等行业.

相比之下,汽车制造类股指数.SXAP和银行类股指数.SX7P等通常与全球经济波动联系更紧密的分项指数,则分别大涨36%和20%.

这表明能源股跟随原油价格涨势的传统模式被打破,尽管油价攀升常常意味着石油公司获利增长.

石油和能源股之间的正相关程度已从2012年初的0.7降至0.2,说明股票跟随原油价格上涨的机率不足三分之一.

参看石油和股市相关性图表,请点击(link.reuters.com/buz94s).

目前的情况与2011年第一季不同,当时利比亚因内战全面停止石油生产,导致油价飙升,推升欧洲能源股,使油价和能源股的相关程度上升.

"若你认为股市将大幅上涨,那麽会倾向於购买银行股,而非被认为是防御股的石油股.另一方面,人们知道油价上涨是因投机性原因,"BNP Paribas Fortis Global Markets研究主管Philippe Gijsels称.

"该板块吸引长线投资者的兴趣,因其中有大型企业,而且现金流强劲.不过我不会说(能源股)近期将因油价高企而上涨,因为目前原油价格上扬不是可持续的."

在伊朗核计划引发的紧张局势推动下,布兰特原油期货本月触及2008年年中以来最高水平.一些投资者认为随着紧张局势升级,油价可能继续上涨,不过股市分析师称,油价上涨尚不足以损害经济增长.

尽管由於与经济增长正相关,石油股具有一些周期性特征,但同时也属防御类股,因原油是一种基本商品,其消费量即便在困难时期,也不能削减至特定水平以下.

这种防御特性帮助石油股在去年表现优於大盘,不过也意味着其未能在投资者2012年初转而买进低价的周期性股票中获益.

**押注石油疲软**

据商品期货交易委员会(CFTC),一些对冲基金已经押注油价涨势逆转.他们在本月稍早增持美国原油期货与期权空仓.

此外,股票衍生品交易商称,成交量以及对主要油企股票的未平仓水平较低,说明投资者没有押注能源股大涨.

"市场尚未消化油价极有可能进一步大涨的预期.一些人士正做多石油股,做空材料股...不过此类活动非常有限,"巴黎银行股票和衍生品策略师Ankit Gheedia称.

"我们认为油价尚未高到足以损害经济增长的程度,"Gheedia表示.

能源股表现一般,亦使对其看涨兴趣降温.比方说,很多买权本月到期时,股票价格将低於行权价,使这些买权毫无价值.

**技术面看跌**

技术分析师亦指出STOXX 600油气指数.SXEP或将下跌.其在约378点面临强劲阻力,此为连结2010年4月与去年3月高点的趋势线切入位.该指数上周五上涨0.4%,至362.54点.

"该指数略显疲态.要在长期内持续上涨,必须突破阻力线...但我认为这不大可能.试探该趋势线後,价格应会修正,"ING Commercial Banking的资深技术分析师Roelof-Jan van den Akker称.

Charles Stanley的分析师Bill McNamara称,该指数明显的上行趋势已被打破."若我此前做多该指数,我将感到担忧.最近推动其上涨的因素正在减弱,近期内势将走疲."

他表示,50日移动均线自11月以来一直充当强力支撑,目前切入位约在353点.若跌破该水平或导致指数回跌向337点左右的1月低位.(完)

--译文审校 徐文焰

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