全球船运业信心降至纪录低点 因贸易减速且英国退欧带来风险

路透伦敦7月6日 - 周三公布的一项运输业调查显示，全球船运业信心创纪录低点，因对全球经济衰退的担忧和英国退欧，让陷入最严重低迷期的船运业雪上加霜。

全球集装箱行业以及乾散货船运市场如今正苦于应对船只供应过剩、全球经济萎靡以及消费者需求疲弱等问题。

国际律师事务所诺顿罗氏(Norton Rose Fulbright)发布年度调查显示，只有15%的受访者认为当前市场环境正面，为2009年开始调查以来的最低比例，且船运业是运输业中表现最黯淡的领域，目前不得不到处招揽生意。

另外，68%的受访者称，全球经济衰退给未来数年船运业带来的风险最大。38%认为最大风险在航空业，20%认为是铁路运输业。

“(船运)行业目前正处在记忆中最严重的衰退期，多数受访者都认为未来五年货运量会有所提高，若发生任何重大经济冲击，都将进一步打击本就脆弱的船运业，”诺顿罗氏全球运输业主管Harry Theochari表示。

“英国投票决定退欧意味着，船主可能要评估这对各种监管规定以及他们在主要船运金融市场融资准入的影响，”他说，指的是伦敦城的业务。

此项调查访问了运输领域的企业、金融业者以及政府机构共200位受访者。(完)