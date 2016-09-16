焦点：全球航运业触礁搁浅 德系银行深度被套

路透伦敦/法兰克福9月15日 - 随着全球船运行业遭遇重创，德国银行业者正苦于收回数百亿美元的贷款。

三家航运融资提供者对路透表示，这些银行过去20年是航运企业最主要的资金支持者，目前在全球航运业4,000亿美元贷款中占四分之一。

这样看来，以行业未偿债务计算，德国银行业在航运业的曝险比其他任何国家的银行业都高。

2008年金融危机以来航运业长达近十年的低迷状态让这些机构苦不堪言，欧洲其他银行也受到影响，比如英国的苏格兰皇家银行(RBS.L)。

“在全球航运业累计约4,000亿美元债务中，德国银行业占其中近1,000亿美元，”德国交通信贷银行(DVB Bank)前航运业务主管DagfinnLunde表示。

另外两名航运金融高管也对德国银行的敞口和整体航运业债务做出了相同的估测。由于他们业务的保密性，他们拒绝透露姓名。

Lunde现为挪威海事商业银行(Maritime and Merchant Bank)董事会成员。Lunde称德国银行业在航运产业繁荣时向该行业“砸钱”。“当价值重挫时，留给他们巨大的有毒债务敞口。”

航运业状况恶化，令一些船主无力偿付债务，很多银行的投资无法全额收回。这可能使他们不得打折出售债务，或减记部分贷款。

在航运业陷入困境之际，欧洲银行业也饱受经济迟滞的困扰，并面临监管部门严格的资本要求。资本要求正在侵蚀他们的获利能力。

**航运业“内爆”**

随着全球贸易放缓，航运业的各个环节正经历着史上最为严峻的景气滑坡。全球贸易约有90%是通过海运完成。

韩国韩进海运于8月31日诉请法院接管，是这波船只供应泛滥而加剧危机中最新倒下的业者。许多海运船只是在金融危机之前、全球经济相对健康时打造。

“看起来造船及船只融资行业...正发生内爆，”海运业者Ardmore Shipping Corp (ASC.N)执行长Anthony Gurnee上周在伦敦一场产业会议上表示。

他的评论与船只融资专业机构HSH Nordbank执行长Stefan Ermisch的说法相呼应，Ermisch不久前形容航运产业已经“趴在地上”。

金融危机之前，一艘乾散货运船或油轮一天获利就可达20万美元，而德国银行业者最精于该行业的融资业务。这类船只目前一天赚约1-1.5万美元。

德国银行业者如德意志银行(DBKGn.DE)、德国商业银行(CBKG.DE)及国营银行NordLB等对航运业的曝险各异。部分风险源自于对封闭式投资基金、也就是KG基金的风险，KG基金主营业务为购买船只并出租给大型航运公司。

德国商业银行及德意志银行拒绝就旗下航运融资活动及计划置评。(完)