焦点：韩进海运破产后 货主更青睐财务状况好的航运公司--航运高管

路透上海/台北11月7日 - 全球主要航运公司的高管称，韩国韩进海运(Hanjin Shipping) (117930.KS)破产后，货主的风险意识越来越强，托运货物时也只找那些看起来财务更稳健的航运公司。

马士基集团(Maersk)(MAERSKb.CO)集装箱(货柜)业务亚太执行长Robbert van Trooijen说，该公司发现，在8月韩进海运破产导致价值140亿美元的货物滞留海上后，出现了一股“避险潮流”。

“这提醒客户要留意很多航运公司的财务状况，”他在周一接受路透电话采访时称，多数公司的财务稳定性“不算太好”。

“我们看到，在决定是否签订合同时，有关航运公司生存能力的讨论正在成为越来越重要的考量因素...很多客户都希望与更稳定的航运公司签订货运合同，”他说。

自2008年全球金融危机以来，由于运力过剩和全球贸易放缓，运费不断下滑，航运产业陷入历来最为严重的一次低迷，韩进海运成为此次低迷中最大的受害者。

台湾长荣海运(2603.TW)也表达了类似看法。该公司上周对路透表示，已于近期向美国大企业提供了相关信息，保证长荣的财务状况没有问题。

“他们新增了核查航运企业财务状况的工作。对于我们来说，最重要的事情就是给我们的客户吃下定心丸。我们拥有来自母公司长荣集团的支持，”长荣发言人柯金成称。

为求生存，很多航运企业已启动大规模并购或与竞争对手展开合作。比如最近，日本最大的三家船运公司上周宣布，将各自的集装箱运输业务合而为一，合并后的运输能力居行业第六。

柯金成称，长荣目前尚无与竞争对手合并的计划，也没有投行前来洽谈合并可能。

而运输能力占全球约15.5%的马士基航运已表示，准备利用公司财务实力较强的优势，兼并那些情况不好的竞争对手。

客户在选择航运公司时日益谨慎，是否会让实力较弱的公司更快关门，Van Trooijen对此拒绝评论，但表示并购活动将会不断加速。

“我们强烈希望这种情况会持续下去，”他表示，“过去的航运业太过分散，出现一些整合只会对全球供应链及航运商更有利。”(完)