全球购物中心开发前十大城市中国占九个 上海居首--CBRE

路透上海5月5日 - 据世邦魏理仕（CBRE）最新调查，去年全球在建的购物中心总面积达3,900万平米，其中亚太区总面积超过3,200万平米，超过六成的面积都在中国。在全球十大最活跃在建购物中心市场排名中，中国占据九席，上海位居首位。

调查报告显示，上海以410万平米的在建购物中心面积排名该榜单第一位，紧随其后的是深圳（340万平米）和成都（300万平米），重庆、广州和北京排列第四至第六位，南京、武汉和天津亦跻身前十，泰国曼谷（排名第九）成为前十中唯一非中国城市。

报告指出，中国一线城市80%以上的供应都集中在外围非核心商圈。而这些郊区商圈的客群结构以周边居民为主，随着轨道交通的外延以及城乡结合部大规模居住社区的开发，将刺激中国主要城市的郊区零售业迎来发展新机遇。

“在目前商业地产整体市场泡沫风险加大时，大体量的开发实际上存在一定风险。”世邦魏理仕中国区总裁潘可维表示，未来的开发风险、市场风险继续加大，必将更加考验开发商的综合开发能力和全程营运能力。

他说，目前，全球经济增速放缓，加之不断变换的国内政策导向，一些购物中心项目，由于资金链断裂，导致项目停工，或者一些由非传统商业地产开发领域转型而来的开发商，因缺乏操盘经验，项目设计、施工难以对接商户实际功能需求，消防、环评等问题频出，或付出巨额改造费用，或被迫中途改变项目用途，导致项目推迟落成。

去年全球购物中心新开业面积达1,140万平米，高于2013年的1,060万平米。在前20个城市排名中，中国占据半壁江山，其中武汉凭借八个项目共计近100万平米的交付面积，超越成都夺得第一，2013年冠军成都以98.1万平米位居第二，北京和重庆列第三和第四。

国内购物中心大量供给，以及电子商务崛起和经济放缓对零售物业运营带来一定冲击，这对业主的商场运营能力带来较大的考验。

今年是世邦魏理仕连续第四年对全球171个主要城市购物中心的发展水平进行研究，调查覆盖大于2万平米的购物中心，但不包括零售仓储和工厂直销店。 （完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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