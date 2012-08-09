全球小型开放经济体因主要国家央行宽松政策受冲击

亚洲股市上涨 美元受3月升息预期激励
路透东京3月2日 - 亚洲股市周四上涨，因美国总统特朗普在国会的讲话不那么咄咄逼人，激励美国股市上涨；市场对美联储本月升息的预期升温亦提振美元。
路透惠灵顿8月9日电---新西兰央行(RBNZ)总裁博拉尔德周四表示,新西兰和澳洲均躲过了全球金融危机最严重的冲击,但小型开放经济体正在承受其他国家央行宽松货币政策带来的代价.
"非常规政策会带来不寻常的副作用,"即将退任的博拉尔德在周四稍晚将於澳洲发表的演说中称.
他表示,该行正在观察大型经济体量化宽松政策的溢出效应,该政策对小型开放经济体的资本流动和汇率压力产生影响.
"对新西兰这样的国家来说,持续面临汇率压力会造成问题,"博拉尔德说.
新西兰元兑美元贸易加权汇率自6月初以来已上涨逾6%,将贸易加权指数推至73.04,高於央行的预期.
本月稍早公布的劳动数据显示,6月当季失业率升至6.8%,为两年高点,前一季为6.7%.(完)
--编译 王冠中;审校 石冠兰
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