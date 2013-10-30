全球智能手机第三季出货量大增--IDC

IBM与中国万达将设立合资企业 中国企业提供云服务
路透上海3月19日 - 国际商业机器(IBM)宣布，与中国大连万达集团子公司--万达网络科技集团周日达成协议，将共同为中国企业提供云服务。
路透旧金山10月29日 -截至9月30日当季，全球智能手机出货量大增39%，中国对低价安卓手机需求旺盛，抢占了苹果的市场份额。
美国和欧洲智能手机增速放缓，注意力已转向发展中国家的消费群体，许多消费者青睐售价低于苹果(AAPL.O)iPhone的机型。
9月当季尽管销售了3,380万部iPhone手机，但获利与利润率双双下降，而且大中华区营收仅增加6%。上月苹果刚刚在中国推出两款智能手机。
三星电子(005930.KS)当季全球智能手机市场份额同比上升0.4个百分点至31.4%。研究机构国际数据公司(IDC)指出，其出货量40.5%的增幅更多是受低端大众市场智能手机推动，而非Galaxy S4和Note 3等旗舰机型。
IDC分析师RyanReith在一份新闻稿中指出，“由于安卓解决方案成本低廉，价位大幅降低。这帮助中国成为世界增长最快的智能手机市场。”
IDC预计这一强劲势头将持续至12月当季。
在9月当季，苹果的智能手机市场份额下降1.3个百分点至13.1%。
销售大众市场机型的华为、联想(0992.HK)和LG电子(066570.KS)的百分比增速快于三星和苹果，尽管前者出货量较小。
华为、联想和LG的市场份额分别增长约1个百分点，各家市场份额均接近5%。
Coolpad和中兴通讯(000063.SZ)等五大品牌之外的其他品牌市场份额增幅最大，从一年前的33.7%增至9月当季的41.3%。
消息人士曾表示，市场对于较便宜的iPhone5C的需求，落后于对高端机型5S的需求，令人担忧iPhone的市场地位及其能否与低价对手相抗衡。(完)
(编译 石冠兰 审校 戴素萍)
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