纽约期市：阿拉比卡咖啡期货继续从两个月高位回落，原糖基本持稳

路透纽约/伦敦10月15日 - 阿拉比卡咖啡期货周四继续从本周触及的两个月高位回落，因天气预报称本月稍后最大咖啡豆种植国巴西可能出现降雨，缓解了连续数周天气干燥引发的对产量的担忧。

原糖期货缩减涨幅，因未能升穿上周触及的八个月高位，部分受累于巴西雷亚尔兑美元 稍早走软。

可可期货基本持稳，静待2000 GMT公布的北美第三季可可加工数据，预计将显示可可加工同比下降。

预报称月底巴西将有少量降雨，咖啡期货承压。本周稍早因担心干燥天气会影响咖啡豆开花，推动阿拉比卡咖啡期货触及八周高位。

12月阿拉比卡咖啡期货 收跌0.95美分，或0.7%，报每磅1.337美元。11月罗布斯塔咖啡期货 收高36美元，或2.2%，报每吨1,667美元。

ICE-3月原糖期货 收涨0.04美分，或0.3%，报每磅14.13美分，日高为14.38美分，逼近上周五触及的八个月高位14.43美分。12月白糖期货 收高2.10美元，或0.5%，报每吨388.60美元。

纽约12月可可期货 收跌5美元，或0.2%，报每吨3,104美元。伦敦12月可可期货 回落7英镑，或0.3%，收报每吨2,101英镑。(完)

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