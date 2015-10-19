纽约期市：技术信号推动可可期货跳升，阿拉比卡咖啡期货触及两周低位

路透纽约/伦敦10月19日 - 可可期货周一攀升，因技术信号促使投资者在商品市场普跌的情况下回补空头。阿拉比卡咖啡期货跌至两周低位，受累于天气预报称最大咖啡豆种植国巴西将迎来对作物有利的降雨。

原糖期货在震荡交投中下跌。

商品市场多数走低，汤森路透/核心商品CRB指数 触及两周低位。

纽约12月可可期货 收涨50美元，或1.6%，报每吨3,169美元，在价格升穿关键阻力位后出现空头回补。

“主要受技术因素驱动。当价格升穿3,140和3,150美元，足以将空头头寸挤出市场，”Price Futures Group的副总裁Jack Scoville表示。

伦敦12月可可期货 也上扬，收高38英镑，或1.8%，报每吨2,155英镑。

12月阿拉比卡咖啡期货 收跌1.95美分，或1.5%，报每磅1.239美元，盘中低见1.235美元，因预报称巴西天气潮湿，有助于作物开花。

巴西雷亚尔兑美元 走软，也鼓舞巴西生产商卖出以美元计价的咖啡和糖等商品，这些生产商的销售获利以雷亚尔记账。

11月罗布斯塔咖啡期货 大幅走低，收挫31美元，或1.9%，报每吨1,582美元。

ICE-3月原糖期货 收跌0.01美分，或0.07%，报每磅14.26美分，在接近八个月高位14.43美分后逆转走势。12月白糖期货 收挫0.80美元，或0.2%，报每吨388.70美元。(完)

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