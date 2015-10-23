纽约期市：ICE原糖从八个月高位回落，受美元走强和止损卖盘拖累

路透纽约/伦敦10月23日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五在触及八个月高位后大幅回落，受美元走强拖累。阿拉比卡咖啡下探一个月低点，因降雨增强了巴西作物的前景。

ICE可可期货下跌，因美元走强抵消了亚洲研磨量高于预期的影响，研磨量高表明对可可的需求增加。

ICE-3月原糖期货 收跌0.32美分，或2.2%，报每磅14.28美分，盘中升至2月20日来最高14.73美分，勉强延续了连续四周的涨势，本周上涨0.01美分。

高位交投清淡，表明缺少买盘兴趣，美元走强加大了对价格的压力，商品交易咨询公司NickJen Capital的合伙人Nick Gentile称。

“市场失去了一些动能，”Gentile称，在跌穿每磅14.4美分后激发了止损卖盘，加大了跌幅。而前一交易日在到达该价位后大幅走高。

行业集团Unica称，巴西的中南部糖加工厂10月前半月碾压了3,613万吨甘蔗，低于9月底的4,050万吨，因圣保罗省的降雨延缓了收割。

交易商称，上述数据基本与预期一致，降雨会阻碍收割的预期已经被市场消化。

12月白糖期货 收跌7美元，或1.8%，报每吨383.90美元。

纽约12月可可期货 收低15美元，或0.5%，报每吨3,125美元。伦敦3月可可期货 收涨8英镑，或0.4%，报每吨2,132英镑。

交易商称，数据显示亚洲第三季研磨量同比下降1.6%，好于市场预期的下降5%，这对可可价格构成了支撑。但美元走强对纽约合约带来压力。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 收跌1.4美分，或1.2%，报每磅1.1845美元，此前降至9月24日来最低1.1775美元，因最近的降雨缓解了之前对干燥的天气可能会影响巴西作物开花的忧虑。

本周价格下跌近6%，为连续第二周下跌，跌幅为两个月最大。

1月罗布斯塔咖啡期货 收跌28美元，或1.8%，报每吨1,558美元。(完)

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