纽约期市：ICE原糖由升转跌，罗布斯卡咖啡价差贴水跌至合约新低

路透纽约/伦敦10月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二在未能创出八个月新高后由升转跌，而现货月罗布斯卡咖啡价差贴水跌至合约低位，下周为11月合约首个交割通知日，市场情绪以看跌为主。
阿拉比卡咖啡持稳，仅在周一触及的一个月低位附近徘徊，市场等待主要生产国巴西的急需的降雨，气象学家预计会有降雨，但指出一些地区需要更多的降雨。
伦敦可可在100日移动均位线以上将涨幅扩大至一个月高位，部分支撑来自于英镑疲弱。
原糖价格在过去四个交易日内波动较大，市场在较阔区间交易，上周五触及八个月高位，本周截至目前两次试探突破高位未果。
ICE-3月原糖期货 收跌0.22美分，或1.5%，报每磅14.42美分。 12月白糖期货 收跌3.6美元，或0.9%，报每吨388.60美元。
11月/1月罗布斯卡咖啡价差贴水收于33美元，是最低的收盘水平，交易商称，越南咖啡交易非常清淡，生产商和出口商不愿卖出，外国买家不急于入市。
1月罗布斯塔咖啡期货 收涨6美元，或0.4%，报每吨1,559美元，在八个交易日内下跌15%后得到喘息机会，因许多市场人士离场观望。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 收盘持平于每磅1.173美元。
纽约12月可可期货 收涨23美元，或0.7%，报每吨3,197美元。伦敦3月可可期货 收涨18英镑，或0.8%，报每吨2,175英镑。(完)
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(编译 刘静；审校 利棣儿)