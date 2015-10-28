纽约期市：ICE原糖跳升至八个月高点，罗布斯塔咖啡价差贴水扩大

路透纽约/伦敦10月28日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三升至八个月高位，受助于技术性买盘和主要生产国巴西的货币走强，现货月罗布斯塔咖啡较次月合约贴水扩阔至五个月最大。

可可期货在主要移动均位线以上扩大涨幅，至一个月高位，大量12月/3月价差交易推高纽约市场的成交量。

软商品价格与大部分市场走强的趋势一致，汤森路透19种商品核心价格指数 涨近2%，因美元指数 在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表声明前下跌。

但在此间市场收盘后，美联储发布货币政策声明，维持利率不变，但明确提及会评估在12月升息是否合适，美元应声大涨。

ICE-3月原糖期货 收涨0.23美分，或1.6%，报每磅14.65美分，盘中一度触及14.80美分的2月来最高水平。

12月白糖期货 收涨5美元，或1.3%，报每吨393.60美元。

咖啡市场，现货月罗布斯塔咖啡价差LRC-1=R跌至37美元，是五个月来的第二大价差，因在11月合约11月2日第一个通知日前需求疲弱。世界主要罗布斯塔咖啡生产国越南的旧作物库存大幅增加，而新作物开始收割。

1月罗布斯塔咖啡期货 收涨18美元，或1.2%，报每吨1,577美元。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 五个交易日内第一次收盘上涨，涨1.8美分，或1.5%，报每磅1.191美元，高于周一触及的1.1630美元的一个月低点。

纽约12月可可期货 收涨22美元，或0.7%，报每吨3,219美元。伦敦3月可可期货 收涨10英镑，或0.5%，报每吨2,185英镑。(完)

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