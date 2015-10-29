纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡从一个月低位回升，伦敦可可升至一个月高位

路透纽约/伦敦10月29日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四从一个月低位进一步上涨，市场波澜不兴，美元走弱对市场提供了支撑，伦敦可可因技术面强劲连续第五个交易日上涨，至一个月高位。

原糖期货从前一日触及的八个月高位下跌，因缺少跟进买盘。

阿拉比卡咖啡期货上涨，但缺少明确的方向，主要生产国巴西的咖啡豆种植带部分地区出现降雨，但交易商仍密切关注开花期的土壤湿润度，因10月大部分时间天气干燥。

12月阿拉比卡咖啡期货 收涨1.2美分，或1%，报每磅1.203美元，高于周一触及的1.1630美元的一个月低位。

罗布斯塔咖啡期货上涨，部分因为美元疲弱，但罗布斯塔咖啡的现货价差LRCX5-F6在下周一第一个交割通知日前继续下跌，一度跌至最多42美元的合约低位，因预计供应充足，世界主要罗布斯塔咖啡生产国越南刚刚开始新作收割。

1月罗布斯塔咖啡咖啡 收涨28美元，或1.8%，报每吨1,605美元。

原糖期货下跌，因周三涨至八个月高位后缺少进一步买盘，技术分析师周三称，如果价格能够突破每磅15美分的关键技术位，数年内的最大反弹也许会继续扩大。

ICE-3月原糖期货 收跌0.09美分，或0.6%，报每磅14.56美分。

12月白糖期货 收跌1.3美元，或0.3%，报每吨392.30美元。

纽约12月可可期货 收跌4美元，或0.1%，报每吨3,215美元。伦敦3月可可期货 收涨1英镑，或0.05%，报每吨2,186英镑，盘中一度升至2,195英镑的9月29日来最高。(完)

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