纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡从一个月低位回升，伦敦可可升至一个月高位

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透纽约/伦敦10月29日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四从一个月低位进一步上涨，市场波澜不兴，美元走弱对市场提供了支撑，伦敦可可因技术面强劲连续第五个交易日上涨，至一个月高位。
原糖期货从前一日触及的八个月高位下跌，因缺少跟进买盘。
阿拉比卡咖啡期货上涨，但缺少明确的方向，主要生产国巴西的咖啡豆种植带部分地区出现降雨，但交易商仍密切关注开花期的土壤湿润度，因10月大部分时间天气干燥。
12月阿拉比卡咖啡期货 收涨1.2美分，或1%，报每磅1.203美元，高于周一触及的1.1630美元的一个月低位。
罗布斯塔咖啡期货上涨，部分因为美元疲弱，但罗布斯塔咖啡的现货价差LRCX5-F6在下周一第一个交割通知日前继续下跌，一度跌至最多42美元的合约低位，因预计供应充足，世界主要罗布斯塔咖啡生产国越南刚刚开始新作收割。
1月罗布斯塔咖啡咖啡 收涨28美元，或1.8%，报每吨1,605美元。
原糖期货下跌，因周三涨至八个月高位后缺少进一步买盘，技术分析师周三称，如果价格能够突破每磅15美分的关键技术位，数年内的最大反弹也许会继续扩大。
ICE-3月原糖期货 收跌0.09美分，或0.6%，报每磅14.56美分。
12月白糖期货 收跌1.3美元，或0.3%，报每吨392.30美元。
纽约12月可可期货 收跌4美元，或0.1%，报每吨3,215美元。伦敦3月可可期货 收涨1英镑，或0.05%，报每吨2,186英镑，盘中一度升至2,195英镑的9月29日来最高。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。