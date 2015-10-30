纽约期市：ICE可可升至一个月高位，原糖录得自2011年来最大月度涨幅

路透纽约/伦敦10月30日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五续升至一个月高位，受助于技术性和与期权相关的买盘，原糖期货徘徊在八个月高位之下，但10月涨幅为逾四年来最大。

阿拉比卡咖啡连续第三个交易日上涨，在周一触及的一个月低点以上续升，因主要生产国巴西货币雷亚尔 稍早走高，罗布斯塔咖啡连涨第四日，攀升至两周高位。

纽约可可期货录得自6月以来的最大月度涨幅，交易商称，大量12月/3月期货价差交易推高成交量，技术性买盘以及作空12月合约的投资者在价格升至3,200美元后开始回补空头。

伦敦可可连续第六个交易日上涨，10月涨幅达3.2%，因担忧象牙海岸和加纳本种植季早些时候的干燥天气可能给产量造成的影响。

纽约12月可可 收涨40美元，或1.2%，报每吨3,255美元，盘中触及每吨3,262美元的一个月高点。

伦敦3月可可 收涨6英镑，或0.3%，报每吨2,192英镑，盘中触及2,199英镑的9月29日来最高点。

原糖期货在未能突破周三触及的八个月高点每磅14.80美分后在平盘上下游走。3月合约SBH6>收跌0.04美分，或0.3%，报每磅14.52美分。

原糖期货10月涨19%，部分受助于全球市场在多年供应过剩后将出现短缺的预期。

12月白糖期货 收跌0.90美元，或0.2%，报每吨391.40美元。

阿拉比卡咖啡期货走强，天气预报警告巴西中部和北部咖啡种植带天气持续干燥。

12月阿拉比卡咖啡 收涨0.65美分，或0.5%，报每磅1.2095美元，本月下跌0.3%，为连续第四个月下跌。

1月罗布斯塔咖啡 收涨38美元，或2.4%，报每吨1,643美元，10月上涨5.5%，为6月来首次月度上涨。

现货月11月罗布斯塔咖啡价差LRCX5-F6收窄至贴水27美元，盘中追平前一交易日触及的合约低位42美元，下周一为该合约的第一个交割通知日。(完)

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