纽约期市：ICE原糖急升至9个月高位，现货月罗布斯塔咖啡价差扩大

路透纽约/伦敦11月3日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二跳涨至九个月高位，受助于基金买盘及价格在前一交易日升穿15美分重要技术位后激发的贸易商空头回补。现货月罗布斯塔咖啡价差扩大至合约低位。

咖啡期货上涨，交易商关注巴西的一个罗布斯塔主要种植区天气持续干燥。伦敦可可期货因后续买盘连续第八个交易日上涨，升至五周高位。

原糖期货触及每磅15.53美分的九个月高位，因50日和200日移动均线相交，市场形成黄金交叉这一利多技术形态。

ICE-3月原糖期货 收涨0.38美分，或2.5%，报每磅15.49美分，盘中触及15.53美分的1月底以来最高位。

12月白糖期货 收升10.20美元，或2.5%，报每吨417.70美元，为2014年11月以来的最高位。

罗布斯塔咖啡期货因技术性买盘走高，一些交易商担心巴西的产量，但因越南开始收割，价格涨幅受限。

1月罗布斯塔咖啡 收涨16美元，或1%，报每吨1,645美元。

现货月罗布斯塔咖啡LRCX5-F6价差贴水跌至44美元的合约低位，11月合约的第一个通知日为周一。

12月阿拉比卡咖啡 收涨1.45美分，或1.2%，报每磅1.2025美元。

伦敦3月可可 收涨6英镑，或0.3%，报每吨2,211英镑，为9月25日以来最高收盘价。纽约3月可可 收涨6美元，或0.2%，报每吨3,302美元，此前攀升至9月25日来最高3,302美元。(完)

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