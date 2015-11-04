纽约期市：基金抛售打压期糖重挫逾5%，可可期货急跌

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
路透纽约/伦敦11月4日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三重挫逾5%，为20个月以来最大单日跌幅，因自动卖出指令和基金大举抛售超买头寸，拖累原糖期价从九个月高位大幅回落。
可可期货录得五周来最大单日跌幅，成交放量，因第二大种植国加纳的国内买盘急增，以及全球第二大工业巧克力生产商Barry Callebaut在报告低于预期的获利后，下调销售增长目标。
咖啡期货上扬。
ICE-3月指标原糖期货 收跌0.85美分，或5.5%，报每磅14.64美分，盘中交易区间异常宽阔，接近1美分，为14.57-15.51美分。12月白糖期货 收跌21.30美元，或5.1%，报每吨396.40美元。
纽约3月可可期货 收跌57美元，或1.7%，报每吨3,244美元，从周二触及的五周高位3,302美元回落。伦敦3月可可期货 收挫35英镑，或1.6%，报每吨2,176英镑。
1月罗布斯塔咖啡期货 上扬25美元，或1.5%，报每吨1,670美元。12月阿拉比卡咖啡期货 收涨0.25美分，或0.2%，报每磅1.205美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静; 审校 母红)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透伦敦1月20日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五触及一个月高位，因投资者对特朗普总统任期进行前瞻，聚焦经济加快增长和通胀升高前景。