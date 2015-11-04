纽约期市：基金抛售打压期糖重挫逾5%，可可期货急跌

路透纽约/伦敦11月4日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三重挫逾5%，为20个月以来最大单日跌幅，因自动卖出指令和基金大举抛售超买头寸，拖累原糖期价从九个月高位大幅回落。

可可期货录得五周来最大单日跌幅，成交放量，因第二大种植国加纳的国内买盘急增，以及全球第二大工业巧克力生产商Barry Callebaut在报告低于预期的获利后，下调销售增长目标。

咖啡期货上扬。

ICE-3月指标原糖期货 收跌0.85美分，或5.5%，报每磅14.64美分，盘中交易区间异常宽阔，接近1美分，为14.57-15.51美分。12月白糖期货 收跌21.30美元，或5.1%，报每吨396.40美元。

纽约3月可可期货 收跌57美元，或1.7%，报每吨3,244美元，从周二触及的五周高位3,302美元回落。伦敦3月可可期货 收挫35英镑，或1.6%，报每吨2,176英镑。

1月罗布斯塔咖啡期货 上扬25美元，或1.5%，报每吨1,670美元。12月阿拉比卡咖啡期货 收涨0.25美分，或0.2%，报每磅1.205美元。(完)

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