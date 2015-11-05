纽约期市：原糖期货昨日深跌后反弹，伦敦可可触及五周高位

路透纽约/伦敦11月5日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四盘整上扬，前一日从九个月高位大幅回落，伦敦可可期货触及五周高位，受助于英镑急跌。

阿拉比卡咖啡期货上扬，盘中走势反复，仍深陷于近两周的区间内，市场等待新的基本面消息。

ICE指标3月原糖期货 收涨0.12美分，或0.8%，报每磅14.76美分，盘中急升2.8%，至15美分之上。

“多头试图再度推升原糖期价，但昨日惨跌后很多投资者仍在疗伤，”Martin Fund Management LLC的创始人兼管理委员David Martin表示。

3月白糖期货 收涨1.5美元，或0.4%，报每吨400.90美元。

伦敦3月可可期货 收涨37英镑，或1.7%，报每吨2,213英镑，盘中升至9月28日以来最高2,217英镑。纽约3月可可期货 上扬26美元，或0.8%，收报每吨3,270美元，低于周二触及的五周高位3,302美元。

1月罗布斯塔咖啡期货 小跌1美元，或0.06%，收报每吨1,669美元。12月阿拉比卡咖啡期货 收高0.4美分，或0.3%，报每磅1.209美元。(完)

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