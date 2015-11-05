纽约期市：原糖期货昨日深跌后反弹，伦敦可可触及五周高位

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约/伦敦11月5日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四盘整上扬，前一日从九个月高位大幅回落，伦敦可可期货触及五周高位，受助于英镑急跌。
阿拉比卡咖啡期货上扬，盘中走势反复，仍深陷于近两周的区间内，市场等待新的基本面消息。
ICE指标3月原糖期货 收涨0.12美分，或0.8%，报每磅14.76美分，盘中急升2.8%，至15美分之上。
“多头试图再度推升原糖期价，但昨日惨跌后很多投资者仍在疗伤，”Martin Fund Management LLC的创始人兼管理委员David Martin表示。
3月白糖期货 收涨1.5美元，或0.4%，报每吨400.90美元。
伦敦3月可可期货 收涨37英镑，或1.7%，报每吨2,213英镑，盘中升至9月28日以来最高2,217英镑。纽约3月可可期货 上扬26美元，或0.8%，收报每吨3,270美元，低于周二触及的五周高位3,302美元。
1月罗布斯塔咖啡期货 小跌1美元，或0.06%，收报每吨1,669美元。12月阿拉比卡咖啡期货 收高0.4美分，或0.3%，报每磅1.209美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静; 审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。