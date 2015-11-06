纽约期市：纽约软商品市场全线下跌，因美国就业数据推高美元

路透纽约/伦敦11月6日 - 洲际交易所(ICE)软商品市场周五全线下跌，因美元在强于预期的美国就业数据提振下上涨，糖市交易商关注今天稍晚公布的数据，预计将显示投机商持有大量净多头头寸。

就业报告增强了美国12月升息的预期，将美元 大幅推高至七个月高位，美元走强令以美元计价的商品对其他货币持有者来说更贵。

汤森路透19种核心商品指数 最多跌1.1%，至8月底以来的最低水平。

巴西货币雷亚尔 稍早下跌也扶助压低期糖。

指标3月原糖期货 收跌0.3美分，或2%，报每磅14.46美分，远低于周二触及的九个月高位15.53美分。

3月白糖 期货下跌7.1美元，或1.77%，报每吨393.8美元。12月/3月期货价差LSUZ5-H6贴水跌至每吨9.9美元的低位，远低于周三的贴水50美分，下周为现货月合约的第一个通知日。

12月阿拉比卡咖啡期货 收低3.15美分，或2.61%，报每磅1.1775美元。

罗布斯塔咖啡从周四触及的两个半月高位大幅下滑，交易商提及越南旧作咖啡豆持有者利用最近价格反弹的机会增加卖出。

1月罗布斯塔咖啡期货 大跌65美元，或3.9%，收报每吨1,604美元。

约8,000口执行价在3,300美元的纽约12月可可看涨期权展期到3月执行价为3,400美元的看涨期权。

纽约3月可可期货 下跌24美元，或0.73%，收报每吨3,246美元，12月/3月展期交易推高成交量。伦敦3月可可期货 收涨8英镑，或0.36%，报每吨2,221英镑。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)