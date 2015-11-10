纽约期市：原糖期货反弹6%，因担心巴西天气将降低甘蔗糖含量

路透纽约/伦敦11月10日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二反弹逾6%，录得指标合约的最大单日涨幅，因对巴西主要种植区降水导致糖含量低的担忧加重。

伦敦可可期货攀升至四个月高位，因交易商关注西非主要可可作物区干燥天气的影响，阿拉比卡咖啡跌至七周低位，因美元 反弹。

ICE指标3月合约 收涨0.72美分，或5.2%，报每磅14.71美分，在巴西发布10月后半月蔗糖压榨报告后一度升至14.87美分。

蔗糖行业集团Unica的数据显示，巴西中南部加工厂在10月后半月压榨了3,838万吨甘蔗，略高于10月前半月加工量，当时因为降雨令加工量减少。

但市场对湿度过大将损害原糖产量的担忧作出反应。

法国兴业银行商品主任Michael McDougall称，价格反弹是对今年巴西作物糖含量低作出的反应。

交易商称，在每磅14美分的技术支撑扶助了反弹，此前一周多的交易异常震荡。

3月白糖 收涨14.10美元，或3.7%，报每吨398.70美元，12月/3月合约价差LSUZ5-H6跌至贴水14.80美元的合约低位。

伦敦3月可可 收涨35英镑，或1.6%，报每吨2,230英镑，盘中触及2,236英镑的合约高位，受到稍早英镑疲弱的支撑。英镑走低令以英镑计价的商品合约对其他货币持有者更便宜。

纽约3月可可 收涨63美元，或2%，报每吨3,279美元，因12月/3月合约套利交易，交易量是平均值的三倍。

12月阿拉比卡咖啡 收跌1.45美分，或1.2%，报每磅1.163美元，1月罗布斯塔咖啡 收涨3美元，或0.2%，报每吨1,628美元。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)