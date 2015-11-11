纽约期市：伦敦可可升至2011年高位，原糖由升转跌

路透纽约/伦敦11月11日 - 伦敦可可期货周三升至逾四年半最高，延续持续了一个月的升势，因技术性买入信号。纽约可可期货触及七周高位，受助于大量12月/3月合约展期交易。

原糖期货逆转走势小跌，盘初延续昨日的大涨之势，部分受助于稍早最大种植国巴西雷亚尔 走强，但在关键的15美分水准附近上涨动能消退。

咖啡期货基本持稳，陷于昨日的区间内交易，因缺乏新的基本面消息。

交易商称，市场担忧8、9两月的干燥天气可能限制最大种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量前景，点燃今日咖啡市场的涨势，但交易商称，最近降水增加，使产量前景的变得不确定。

伦敦3月可可期货 收涨12英镑，或0.5%，报每吨2,242英镑，盘中触及2011年3月以来最高2,243美元，较收盘价仅高1英镑。纽约3月可可期货 收高34美元，或1%，报每吨3,313美元，略低于盘中触及的9月23日以来最高3,315美元。

3月原糖期货 收跌0.02美分，或0.1%，报每磅14.69美分，盘中升至一周高位15.06美分。12月白糖期货 回落0.70美元，或0.2%，收报每吨398美元。 白糖和原糖期货溢价较前一周急跌14%，至约每吨57美元。

3月阿拉比卡咖啡期货 收涨0.45美分，或0.4%，报每磅1.2015美元。1月罗布斯塔咖啡期货 上扬4美元，或0.25%，收报每吨1,632美元。(完)

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