纽约期市：伦敦可可升至四年半高位，原糖上涨

路透纽约/伦敦11月12日 - 伦敦可可期货周四升至2011年高位，因担心西非可可出口可能开始放缓，以及持续了一个月的升势带来的技术性买入信号。

原糖期货走势持续动荡，上涨近2%，阿拉比卡咖啡期货跌至七周低位。

可可交易商称，市场密切关注来自主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的可可的出口，一些交易商预计可可到港量将很快开始减少，市场还关注第二大生产国加纳可可的出口量。

“一些人说，科特迪瓦的可可到港有所放缓，还有一些人说，加纳可可的出口可能在减少，”美国的一位交易商称。

伦敦3月可可 收涨15英镑，或0.7%，报每吨2,257英镑，仅比盘中触及的2011年3月以来指标次月合约最高位2,258英镑低1英镑。10月中以来价格累积上涨了约9%。纽约3月可可期货 收涨15美元，或0.5%，报每吨3,328美元。

3月原糖 收涨0.28美分，或1.9%，报每磅14.97美分。白糖期货也走高，3月白糖合约 收涨4.6美元，或1.2%，报每吨402.6美元。

交易商称，预计将于周五到期的12月白糖期货交割量小，12月/3月合约价差LSUZ5-H6在略微高于前一交易日的合约低位贴水15.90美元附近徘徊。

阿拉比卡咖啡下跌，3月合约 收跌1.4美分，或1.2%，报每磅1.1875美元。1月罗布斯塔咖啡 收跌23美元，或1.41%，报每吨1,609美元。(完)

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