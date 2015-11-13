纽约期市：伦敦可可升至四年半高位，阿拉比卡咖啡跌至近两年低位

路透纽约/伦敦11月13日 - 伦敦可可期货周五连续第四个交易日上涨，升至四年半高位，因担心主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)受干旱天气影响产量下降，可能导致2015/16作物季全球供应短缺。

阿拉比卡咖啡跌破技术支撑位，至近两年来最低，罗布斯塔咖啡下跌逾3%。原糖期货自11月3日以来第一次在15美分之上站稳。

伦敦3月可可 收涨31英镑，或1.4%，报每吨2,288英镑，低于2,290美元的盘中高点，该价位也是2011年3月以来最高位。本周该合约反弹3%，是自2月以来表现最好的一周。

“过去几周都处在上行通道，我认为对西非干旱天气的担忧支撑了市场，”Capital Economics分析师Hamish Smith称。

科特迪瓦8月和9月的天气干燥，尽管上个月和本月初有一些降雨。

纽约3月可可期货 收涨35美元，或1.1%，报每吨3,363美元。

11月19日现货合约首个交割通知日前的大量12月/3月合约展期交易、技术性卖盘和巴西货币雷亚尔 疲弱将阿拉比卡咖啡推低至2014年1月以来的最低位。

3月阿拉比卡咖啡期货 收跌2.95美分，或2.5%，报每磅1.158美元，盘中跌至1.153美元的2014年1月3日以来最低价。1月罗布斯塔咖啡 收跌57美元，或3.5%，报每吨1,552美元。

3月原糖期货 收涨0.07美分，或0.5%，报每磅15.04美分。白糖期货也走高，3月白糖合约 收涨0.9美元，或0.2%，报每吨403.5美元。

12月合约 已到期，交易商称，交割量仅为896吨。(完)

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