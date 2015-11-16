纽约期市：可可期货攀升至2011年高位，阿拉伯咖啡期货从两年低位附近反弹

路透纽约/伦敦11月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一攀升至逾四年半最高，因上周最大可可豆种植国科特迪瓦(象牙海岸)到港量再度降至去年同期水平之下，引发市场担忧本种植季稍早的干燥天气可能影响2015-16年产量。

阿拉比卡咖啡期货在上一交易日逼近两年低位后反弹，逆转上一日的深跌走势。原糖期货基本持平，市场在过去两周大幅震荡后稍作喘息。

盘中稍早软商品市场与整体商品市场逆向而动，追踪19种商品的汤森路透核心商品指数 下跌多达1.5%，至13年低位，因上周五巴黎恐袭之后投资者的忧虑缓解，带动美元走强。

可可期货连升第五日，因出口商估计上周科特迪瓦的可可豆到港量约4.7瓦吨，低于上年同期水平。

伦敦3月可可期货 收涨10英镑，或0.4%，报每吨2,298英镑，盘中触及指标次月合约2011年3月以来的最高位2,307美元。纽约3月可可期货 收升14美元，或0.4%，报每吨3,377美元，盘中也触及次月合约2011年3月以来的最高位3,390。

阿拉比卡咖啡期货在上周五触及2014年1月以来最低后反弹，投资者认为跌势过度。3月阿拉比卡咖啡期货 跳升2.4美分，或2.1%，收报每磅1.182美元。1月罗布斯塔咖啡期货 收高8美元，或0.5%，报每吨1,560美元。

3月原糖期货 上扬0.14美分，或0.9%，收报每磅15.18美分。3月白糖期货 收涨1.80美元，或0.5%，报每吨405.30美元。(完)

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