纽约期市：阿拉比卡咖啡期货录得八个月最大日升幅，原糖触及15美分

路透纽约/伦敦11月19日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四受美元走软提振急升近6%，为八个月来最大单日升幅，且为今日指标商品指数中表现最佳的商品，令交易商倍感意外。

原糖也加入了今日汇率波动引发的涨势，跳涨逾3%。可可期货重返本周稍早触及的四年半高位附近。

美元 重挫，从周三触及的七个月高位回落。美元走软使持有其他货币的投资者购买以美元计价商品的成本降低。

阿拉比卡咖啡期货延续升势，交易商称，因在价格升穿前日高位后出现技术性买入信号。

3月阿拉比卡咖啡期货 收涨6.45美分，或5.6%，报每磅1.222美元。今日是12月合约 的首个交割通知日。1月罗布斯塔咖啡期货 收涨56美元，或3.7%，报每吨1,563美元，周三跌至两年低位1,494美元。

3月原糖期货 收高0.48美分，或3.3%，报每磅14.95美分，日高为15.01美分。3月白糖期货 上扬11.4美元，或2.9%，收报每吨402.2美元。

伦敦3月可可期货 收升8英镑，或0.4%，报每吨2,283英镑。纽约3月可可 收高36美元，或1.1%，报每吨3,377美元。(完)

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