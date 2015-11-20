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亚洲 | 2015年 11月 21日 星期六 03:29 BJT

纽约期市：印度产量预期提振原糖期货急升，咖啡期货延续劲扬势头

路透纽约/伦敦11月20日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五连升第二日，接近九个月高位，因预期第二大甘蔗种植国印度的产量低于预期，以及降雨影响了巴西主要种植区的甘蔗压榨进度。

阿拉比卡咖啡期货连续第二日大涨，受助于空头回补和在升穿数个移动均线后出现的技术性买盘。

可可期价涨跌互现，早盘因担忧西非可可豆到港量减少而急升至四年半峰值。

ICE-3月原糖期货 收涨0.35美分，或2.34%，报每磅15.3美分，受助于研究机构SGS SA预计，印度2015/16年度糖产量为2,300万吨，低于之前的预期。

3月白糖期货 收涨7.50美元，或1.9%，报每吨409.70美元。

3月阿拉比卡咖啡期货 上扬2.2美分，或1.8%，收报每磅1.244美元，两日累积上扬近10%。1月罗布斯塔咖啡期货 收高9美元，或0.6%，报每吨1,572美元，从周三触及的两年低位反弹。

伦敦3月可可期货 上扬7英镑，或0.3%，收报每吨2,290英镑，盘中触及四年半峰值2,317英镑。纽约3月可可期货 收跌9美元，或0.3%，报每吨3,368美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静; 审校 母红)

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