纽约期市：获利了结拖累可可期货从2011年高位回落，原糖期货上扬

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透纽约/伦敦11月23日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一走低，大规模获利了结拖累可可期价从上周五触及的四年半高位回落，因数据显示，投机客的看涨头寸处于7月以来最高水平。
原糖期货逆市上扬，因交易商关注降雨可能导致最大甘蔗种植国巴西的收成减少的预期。咖啡期价走低，受累于美元 攀升至八个月高位。
软商品市场的疲弱基调，包括期糖稍早的跌势，是今日商品市场早些时候普跌之势的一部分，受累于担忧中国需求减少。
伦敦3月可可期货 收跌33英镑，或1.4%，报每吨2,257英镑，低于周五触及的四年半高位2,317美元。纽约3月可可期货 收挫62美元，或1.8%，报每吨3,306美元。
3月原糖期货 收涨0.11美分，或0.7%，报每磅15.41美分。3月白糖期货 上涨3.7美元，或0.90%，收报每吨413.4美元。
1月罗布斯塔咖啡期货 收跌33美元，或2.1%，报每吨1,539美元，重新跌向上周三触及的两年低位1,494美元。3月阿拉比卡咖啡期货 收挫1.95美分，或1.6%，报每磅1.2245美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静; 审校 母红)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。