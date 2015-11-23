纽约期市：获利了结拖累可可期货从2011年高位回落，原糖期货上扬

路透纽约/伦敦11月23日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一走低，大规模获利了结拖累可可期价从上周五触及的四年半高位回落，因数据显示，投机客的看涨头寸处于7月以来最高水平。

原糖期货逆市上扬，因交易商关注降雨可能导致最大甘蔗种植国巴西的收成减少的预期。咖啡期价走低，受累于美元 攀升至八个月高位。

软商品市场的疲弱基调，包括期糖稍早的跌势，是今日商品市场早些时候普跌之势的一部分，受累于担忧中国需求减少。

伦敦3月可可期货 收跌33英镑，或1.4%，报每吨2,257英镑，低于周五触及的四年半高位2,317美元。纽约3月可可期货 收挫62美元，或1.8%，报每吨3,306美元。

3月原糖期货 收涨0.11美分，或0.7%，报每磅15.41美分。3月白糖期货 上涨3.7美元，或0.90%，收报每吨413.4美元。

1月罗布斯塔咖啡期货 收跌33美元，或2.1%，报每吨1,539美元，重新跌向上周三触及的两年低位1,494美元。3月阿拉比卡咖啡期货 收挫1.95美分，或1.6%，报每磅1.2245美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静; 审校 母红)