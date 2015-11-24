纽约期市：原糖在触及10个月高位后重挫，因生产商和投机客卖出

路透纽约/伦敦11月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一大幅走低，从10个月高位急挫，因生产商和投机客大举抛售，此前巴西11月上半月甘蔗含糖量低于预期的数据推动原糖期货盘初急升至10个月高位。

可可和咖啡期货上扬，在美国感恩节假期来临前交投温和，因美元走软和其他商品市场表现普遍良好。

原糖期货盘初受巴西蔗产协会(Unica)的数据提振。数据显示，11月上半月巴西中南部主要甘蔗种植区的甘蔗含糖量较低。

稍后触发在前高位15.53美分之上的止损买盘，导致在1311 GMT，仅1分钟内有逾6,400口合约易手，受此推动，价格进一步攀升。

不过，原糖期价之后大幅走低，令交易商倍感意外，他们表示，印度生产商大举卖出引发抛售，另外，市场认为，在价格跌至15.25美分之下后，投机客加入抛售行列。

3月原糖期货 收跌0.41美分，或2.7%，报每磅15美分，今日波幅为两周来最大，日高为10个月高位15.78美分，日低为14.97美分。3月白糖期货 收跌8.10美元，或2%，报每吨405.30美元。

伦敦3月可可期货 上扬31英镑，或1.4%，收报每吨2,288英镑。纽约3月可可期货 收高32美元，或1%，报每吨3,338美元。

1月罗布斯塔咖啡期货 收涨11美元，或0.7%，报每吨1,550美元，仍接近周三触及的两年低位每吨1,494美元。3月阿拉比卡咖啡期货 收涨2.05美分，或1.7%，报每磅1.245美元。(完)

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