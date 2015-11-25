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亚洲 | 2015年 11月 26日 星期四 03:17 BJT

纽约期市：美元急升和印度出口传言拖累原糖走低，罗布斯塔咖啡回落

路透纽约/伦敦11月25日 - 原糖期货周三走低，延续前一日先扬后抑的走势，因美元走强以及市场传言印度将出口原糖。罗布斯塔咖啡期货回落，因最大咖啡豆种植国越南的新供应入市。

可可期货也走低。

美国软商品市场周四将因感恩节假期休市。

3月原糖期货 收跌0.09美分，或0.6%，报每磅14.91美分，进一步远离周二触及的10个月高位15.78美分。

交易商传言，印度将出口至少10万吨原糖，目的地可能是孟加拉和伊拉克的阿提哈德炼油厂。传言引发原糖市场周二出现抛售，但目前传言尚未得到证实。

3月白糖期货 收跌2.5美元，或0.6%，报每吨402.80美元。

1月罗布斯塔咖啡期货 收跌18美元，或1.2%，报每吨1,532美元，仍接近11月18日触及的两年低位1,494美元。3月阿拉比卡咖啡期货 收高1.05美分，或0.8%，报每磅1.2555美元。

伦敦3月可可期货 下跌26英镑，或1.1%，收报每吨2,262英镑，低于上周触及的四年半高位2,317美元。3月纽约可可期货 收挫34美元，或1%，报每吨3,304美元。(完)

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