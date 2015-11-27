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亚洲 | 2015年 11月 28日 星期六 05:02 BJT

纽约期市：阿拉比卡咖啡期货因美元走强受创，原糖攀升

路透纽约/伦敦11月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五走低，受累于美元走强和巴西雷亚尔走软。原糖期货小涨，摆脱汇率压力，因传言降雨阻碍巴西甘蔗的收割，且印度糖产量低于预期。

可可期货小涨，成交清淡，美国市场周四因感恩节假期休市。

3月阿拉比卡咖啡期货 收跌1.95美分，或1.6%，报每磅1.236美元，本周小幅收跌。

巴西雷亚尔兑美元 回落，因美元指数接近3月触及的100以上的数年高位。

1月罗布斯塔咖啡期货 收跌4美元，或0.3%，报每吨1,514美元，距离上周触及的两年低位1,494美元不远。

3月原糖期货 收高0.06美分，或0.4%，报每磅14.97美分。本周收跌。3月白糖期货 收高0.20美元，或0.05%，报每吨404.60美元。

伦敦3月可可期货 上扬10英镑，或0.4%，收报每吨2,273英镑，本周收跌。3月纽约可可期货 收涨6美元，或0.2%，报每吨3,310美元。(完)

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