纽约期市：雷亚尔走软拖累阿拉比卡咖啡跌3%，罗布斯塔咖啡跌至两年低点

路透纽约/伦敦11月30日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一急跌逾3%，交投旺盛，受压于最大生产国巴西货币雷亚尔大幅下挫，以及全球出口疲弱；罗布斯塔咖啡期货跌至两年低位。

可可期货上扬，因预期最大生产国科特迪瓦(象牙海岸)上周可可豆到港量减少，本月为连续第三个月上涨。

糖价走低，同样受压于巴西货币雷亚尔走软，但巴西主要种植区多雨天气使得甘蔗收割放缓，扶助糖价减少跌幅。

巴西货币急跌，此前巴西最高法院同意无限期关押有影响力的银行家André Esteves，引发了对一起政治腐败丑闻波及范围的担忧。

3月阿拉比卡咖啡期货 收跌3.95美分，或3.2%，报每磅1.1965美元，本月下跌3.7%，为连续第五个月下跌。

1月罗布斯塔咖啡期货 收跌36美元，或2.4%，报每吨1,478美元，为2013年11月以来最低。

伦敦3月可可期货 上扬8英镑，或0.4%，收报每吨2,281英镑，本周收跌。3月纽约可可期货 收涨29美元，或0.9%，报每吨3,339美元。

3月原糖期货 收低0.04美分，或0.3%，报每磅14.93美分，盘中最多下跌1.3%至14.73美分，本月上涨2.8%，为连续第三个月上涨。3月白糖期货 收低1.6美元，或0.4%，报每吨403美元。 (完)

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