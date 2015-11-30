纽约期市：雷亚尔走软拖累阿拉比卡咖啡跌3%，罗布斯塔咖啡跌至两年低点

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透纽约/伦敦11月30日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一急跌逾3%，交投旺盛，受压于最大生产国巴西货币雷亚尔大幅下挫，以及全球出口疲弱；罗布斯塔咖啡期货跌至两年低位。
可可期货上扬，因预期最大生产国科特迪瓦(象牙海岸)上周可可豆到港量减少，本月为连续第三个月上涨。
糖价走低，同样受压于巴西货币雷亚尔走软，但巴西主要种植区多雨天气使得甘蔗收割放缓，扶助糖价减少跌幅。
巴西货币急跌，此前巴西最高法院同意无限期关押有影响力的银行家André Esteves，引发了对一起政治腐败丑闻波及范围的担忧。
3月阿拉比卡咖啡期货 收跌3.95美分，或3.2%，报每磅1.1965美元，本月下跌3.7%，为连续第五个月下跌。
1月罗布斯塔咖啡期货 收跌36美元，或2.4%，报每吨1,478美元，为2013年11月以来最低。
伦敦3月可可期货 上扬8英镑，或0.4%，收报每吨2,281英镑，本周收跌。3月纽约可可期货 收涨29美元，或0.9%，报每吨3,339美元。
3月原糖期货 收低0.04美分，或0.3%，报每磅14.93美分，盘中最多下跌1.3%至14.73美分，本月上涨2.8%，为连续第三个月上涨。3月白糖期货 收低1.6美元，或0.4%，报每吨403美元。 (完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5
路透台北1月20日 - 路透调查13家金融机构中值显示，台湾第四季经济成长率料创下七季以来最高，较去年同期成长3.1%，因第四季出口相对亮眼。