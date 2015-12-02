纽约期市：原糖由升转跌，因预计印度增加出口

路透纽约/伦敦12月2日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三由升转跌，但仍接近10个月高位，受累于技术阻力，以及印度出口可能增加的预期。印度是世界第二大原糖生产国。

咖啡期货无视美元 反弹而走高，罗布斯塔期货从周二的合约低位进一步反弹，可可期货有涨有跌，从11月底触及的四年半高位回落后进行盘整。

ICE-3月原糖期货 收跌0.1美分，或0.7%，报每磅15.34美分，距离11月24日触及的10个月高位每磅15.78美分不远。

3月白糖期货 收于每吨412.30美元，下跌1.7美元，或0.4%。

交易商称，罗布斯塔咖啡延续反弹走势，周一曾因加工商需求下降大幅下挫。

1月罗布斯塔咖啡 收涨9美元，或0.6%，报每吨1,499美元，周二触及合约低位1,467美元。3月阿拉比卡咖啡 收涨0.55美分，或0.5%，报每磅1.2045美元，交易商注意到，贸易行买盘将价格从低位提升。

可可期货基本持平，市场无视英镑兑美元 大幅下跌，通常美元走强对纽约可可价格造成压力。

伦敦3月可可期货 收涨17英镑，或0.8%，收报每吨2,296英镑。3月纽约可可期货 收跌4美元，或0.1%，报每吨3,333美元。(完)

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