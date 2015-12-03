纽约期市：可可向四年半高位攀升，受助于英镑走强和基金买盘

路透纽约/伦敦12月3日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四反弹，交投旺盛，受助于英镑 走强和基金的技术性买盘，伦敦市场可可微涨，两者皆逼近最近触及的四年半高位。

阿拉比卡咖啡也上涨，白糖反弹，交投清淡，两者皆受助于巴西货币雷亚尔兑美元上涨。巴西是阿拉比卡咖啡和白糖的最大产地。

3月纽约可可期货 收涨53美元，或1.6%，报每吨3,386美元，距离11月20日触及的3,420美元的高位不远。

价格上涨带动大量3月/5月合约CCH6-K6的套利交易，使溢价升至10美元的一个月高位，远高于周三的7美元。

交易商称，英镑 兑美元上涨1.2%，扶助了纽约市场的涨势，限制了伦敦市场的涨幅。

3月伦敦可可期货 收涨13英镑，或0.6%，报每吨2,309英镑，接近上个月触及的2,317英镑的四年半高位。12月/3月合约贴水LCCZ5-H6走阔，一度触及32英镑的合约低位，交易商称，这表明近期供应充足，但需求疲弱。

3月阿拉比卡咖啡 收涨4.4美分，或3.7%，报每磅1.2485美元，盘中在100日移动均线遇阻。

巴西货币雷亚尔 周四上涨，此前巴西议会启动了对总统罗塞夫的弹劾程序。雷亚尔走强，令巴西生产商出售咖啡和糖时价格吸引力减弱。

1月罗布斯塔咖啡 收涨38美元，或2.5%，报每吨1,537美元。

原糖期货也上涨。3月原糖 收涨0.24美分，或1.6%，报每磅15.58美分。3月白糖期货 收涨4.70美元，或1.1%，报每吨417美元。(完)

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