纽约期市：原糖在触及10个月高位后走低，伦敦可可触及2011年初以来最高

欧洲股市：微幅收低，Zodiac Aerospace获收购后股价暴涨
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透纽约/伦敦12月4日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五走低，受一波尾盘卖盘拖累，之前巴西降雨阻碍收割以及雷亚尔走强等因素推动原糖价格升至10个月高位。伦敦可可期货续升至2011年初以来最高。
阿拉比卡咖啡期货劲扬至六年高位，成交清淡，同样受助于稍早雷亚尔走强。罗布斯塔咖啡期货持稳。
3月原糖期货 收跌0.1美分，或0.6%，报每磅15.48美分，盘中触及15.85美分的峰值。3月白糖期货 收跌2美元，或0.5%，报每吨415美元。
3月阿拉比卡咖啡期货 上涨2.1美分，或1.7%，收报每磅1.2695美元。1月罗布斯塔咖啡期货 收跌1美元，或0.1%，报每吨1,536美元
3月伦敦可可期货 收高4英镑，或0.2%，报每吨2,313英镑，盘中触及2011年3月以来最高2,320英镑。纽约3月可可期货 上扬4美元，或0.1%，收报每吨3,390美元，接近11月20日触及的高位3,420美元。(完)
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路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。
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