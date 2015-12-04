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货币新闻 | 2015年 12月 5日 星期六 03:28 BJT

纽约期市：原糖在触及10个月高位后走低，伦敦可可触及2011年初以来最高

路透纽约/伦敦12月4日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五走低，受一波尾盘卖盘拖累，之前巴西降雨阻碍收割以及雷亚尔走强等因素推动原糖价格升至10个月高位。伦敦可可期货续升至2011年初以来最高。

阿拉比卡咖啡期货劲扬至六年高位，成交清淡，同样受助于稍早雷亚尔走强。罗布斯塔咖啡期货持稳。

3月原糖期货 收跌0.1美分，或0.6%，报每磅15.48美分，盘中触及15.85美分的峰值。3月白糖期货 收跌2美元，或0.5%，报每吨415美元。

3月阿拉比卡咖啡期货 上涨2.1美分，或1.7%，收报每磅1.2695美元。1月罗布斯塔咖啡期货 收跌1美元，或0.1%，报每吨1,536美元

3月伦敦可可期货 收高4英镑，或0.2%，报每吨2,313英镑，盘中触及2011年3月以来最高2,320英镑。纽约3月可可期货 上扬4美元，或0.1%，收报每吨3,390美元，接近11月20日触及的高位3,420美元。(完)

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