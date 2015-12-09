纽约期市：美元走软提振纽约可可反弹，阿拉比卡咖啡因雷亚尔走强上涨

路透纽约/伦敦12月9日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周三上扬，收复昨日深跌录得的多数跌幅，受助于美元走软，以及技术性买盘，而主要种植国巴西的雷亚尔走强扶助提振阿拉比卡咖啡期货。

期糖削减涨幅，因油价转跌，使期糖处于周二宽幅交投区间的底部。

纽约可可期价反弹，周二在几秒钟的时间内急跌100美元，至一个月低位，当日的短平快深跌触发断熔机制，引发市场臆测基金在结清头寸。

“昨日过后，一些没有参与可可交易的人可能对入市有些犹豫不决，”商品交易顾问公司NickJen Capital的管理合伙人Nick Gentile表示，“现在做多可可有些为时过晚。”

纽约3月可可期货 收涨55美元，或1.7%，报每吨3,371美元。伦敦3月可可期货 收高12英镑，或0.5%，报每吨2,293英镑。

两个合约仍接近周一触及的近五年高位。

3月阿拉比卡咖啡期货 收高1.6美分，或1.3%，报每磅1.268美元，受助于巴西雷亚尔上扬。因雷亚尔上扬将促使生产商暂停卖出，使以美元计价的咖啡对于持有其他货币的投资者更便宜。

1月罗布斯塔咖啡期货 收跌5美元，或0.3%，报每吨1,526美元。

3月原糖期货 收涨0.09美分，或0.6%，报每磅15.09美分。3月白糖期货 收涨2.80美元，或0.7%，报每吨408.9美元。(完)

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