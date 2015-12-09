纽约期市：美元走软提振纽约可可反弹，阿拉比卡咖啡因雷亚尔走强上涨

国际油市：油价连续第二天上涨，受供应趋紧预期和中国数据提振
路透新加坡1月20日 - 油价周五连续第二天上涨，受供应趋紧的预期和中国需求创纪录的报告提振，但美国原油和汽油库存增长，令油价依然承压。
路透纽约/伦敦12月9日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周三上扬，收复昨日深跌录得的多数跌幅，受助于美元走软，以及技术性买盘，而主要种植国巴西的雷亚尔走强扶助提振阿拉比卡咖啡期货。
期糖削减涨幅，因油价转跌，使期糖处于周二宽幅交投区间的底部。
纽约可可期价反弹，周二在几秒钟的时间内急跌100美元，至一个月低位，当日的短平快深跌触发断熔机制，引发市场臆测基金在结清头寸。
“昨日过后，一些没有参与可可交易的人可能对入市有些犹豫不决，”商品交易顾问公司NickJen Capital的管理合伙人Nick Gentile表示，“现在做多可可有些为时过晚。”
纽约3月可可期货 收涨55美元，或1.7%，报每吨3,371美元。伦敦3月可可期货 收高12英镑，或0.5%，报每吨2,293英镑。
两个合约仍接近周一触及的近五年高位。
3月阿拉比卡咖啡期货 收高1.6美分，或1.3%，报每磅1.268美元，受助于巴西雷亚尔上扬。因雷亚尔上扬将促使生产商暂停卖出，使以美元计价的咖啡对于持有其他货币的投资者更便宜。
1月罗布斯塔咖啡期货 收跌5美元，或0.3%，报每吨1,526美元。
3月原糖期货 收涨0.09美分，或0.6%，报每磅15.09美分。3月白糖期货 收涨2.80美元，或0.7%，报每吨408.9美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，台湾铜业科技股份有限公司首次筹办的五年期贷款规模，已从16亿台币的目标削减至15.8亿台币(5,000万美元)。
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