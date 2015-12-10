纽约期市：原糖期货因基金结清仓位重挫，伦敦可可期货价差降至合约低点

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
路透纽约/伦敦12月10日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四重挫近4%，因技术性和基金卖盘拖累，且美元走强和主要种植国巴西港口等待装运的船舶减少等因素也带来进一步压力。
可可和咖啡期货在淡静交投中下滑，呈现区间盘整，而现货月伦敦可可期货较次月合约价差降至合约低点，显示现货可可豆需求不振。
ICE原糖期货挫至布林格区间中部之下，吸引了基金和技术性卖盘出笼，一路跌穿之前多个低位及50日移动均线切入位。
交易商表示，投机商持有创纪录的净多头仓位，期货价格不断下滑加上需求疲弱引发了多头结清仓位。
3月原糖期货 收挫0.54美分，或3.6%，报每磅14.55美分。3月白糖期货 收低10.70美元，或2.6%，报每吨398.20美元。
伦敦3月可可期货 收低14英镑，或0.6%，报每吨2,279英镑。12月/3月合约价差LCCZ5-H6降至贴水37英镑的合约低点。
纽约3月可可期货 收低24美元，或0.7%，报每吨3,347美元。
3月阿拉比卡咖啡期货 收低0.45美分，或0.4%，报每磅1.2635美元，1月罗布斯塔咖啡期货 收跌4美元，或0.26%，报每吨1,522美元。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
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