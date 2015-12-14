纽约期市：原糖和咖啡期货削减跌幅，因油价转跌为升

中国政策：设立国家级无形资产交易平台，开展中国制造2025城市试点--国务院
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
路透纽约/伦敦12月14日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一基本持稳，在盘中跌至五周低位后逆转颓势，受助于油价转跌为升，以及最大甘蔗种植国巴西雷亚尔脱离低位。
阿拉比卡咖啡期货也削减跌幅，可可期货逆市上扬，因交易商关注最大可可豆种植国科特迪瓦(象牙海岸)上周可可豆到港量减少。
汤森路透核心商品指数 盘初连跌第二日，触及逾13年最低，因油价逼近11年低位，随着油价转跌为升，该指数稍后收复失地。
交易商称，数据显示，投机客的原糖净多头头寸增至纪录高位，凸显市场超买。
3月原糖期货 收跌0.07美分，或0.5%，报每磅14.51美分，盘中触及11月10日以来最低14.23美分。3月白糖期货 收涨2.20美元，或0.6%，报每吨401.40美元。 per tonne.
3月阿拉比卡咖啡期货 收跌1.3美分，或1.1%，报每磅1.199美元。1月罗布斯塔咖啡期货 收挫24美元，或1.6%，报每吨1,475美元，连跌第六日。
3月伦敦可可期货 收高22英镑，或1%，报每吨2,300英镑。3月纽约可可期货 上扬22美元，或0.7%，收报每吨3,375美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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