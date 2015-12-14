纽约期市：原糖和咖啡期货削减跌幅，因油价转跌为升

路透纽约/伦敦12月14日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一基本持稳，在盘中跌至五周低位后逆转颓势，受助于油价转跌为升，以及最大甘蔗种植国巴西雷亚尔脱离低位。

阿拉比卡咖啡期货也削减跌幅，可可期货逆市上扬，因交易商关注最大可可豆种植国科特迪瓦(象牙海岸)上周可可豆到港量减少。

汤森路透核心商品指数 盘初连跌第二日，触及逾13年最低，因油价逼近11年低位，随着油价转跌为升，该指数稍后收复失地。

交易商称，数据显示，投机客的原糖净多头头寸增至纪录高位，凸显市场超买。

3月原糖期货 收跌0.07美分，或0.5%，报每磅14.51美分，盘中触及11月10日以来最低14.23美分。3月白糖期货 收涨2.20美元，或0.6%，报每吨401.40美元。 per tonne.

3月阿拉比卡咖啡期货 收跌1.3美分，或1.1%，报每磅1.199美元。1月罗布斯塔咖啡期货 收挫24美元，或1.6%，报每吨1,475美元，连跌第六日。

3月伦敦可可期货 收高22英镑，或1%，报每吨2,300英镑。3月纽约可可期货 上扬22美元，或0.7%，收报每吨3,375美元。(完)

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