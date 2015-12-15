纽约期市：油价反弹带动原糖一度劲扬3%，阿拉比卡咖啡期货持稳

美国热股：宝洁季度业绩优于预测，股价上扬近3%
路透1月20日 - 宝洁(宝硷,P&G) 周五公布，季度营收和获利优于预期，并上调2017财年自体营收成长预估。该公司公布，截至12月31日的会计年度第二季，排除重整成本及其他项目后的每股核心获利为1.08美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计每股获利为1.06美元。
路透纽约/伦敦12月15日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二一度急升3%，受助于油价反弹，以及预期全球供应缺口扩大。阿拉比卡咖啡期货持稳，与最大咖啡豆种植国巴西雷亚尔的走势一致。
可可期价回落，纽约可可期货因英镑兑美元 走软而承压。
软商品市场成交不温不火，因市场预期美国可能在周三升息，这将进一步推升美元。
3月原糖期货 收涨0.08美分，或0.6%，报每磅14.59美分，盘中跳涨3%。3月白糖期货 收盘持平在每吨401.40美元。
交易商称，Platts Kingsman预计，2016/17年全球糖供应缺口将增至780万吨，因消费超过预期。这扶助提振糖价。
油价在周一重挫，逼近11年低位后反弹小涨，扶助提振整体商品市场的人气。油价对糖市的影响与日俱增，因更多的巴西加工厂在乙醇生产中增加甘蔗的使用量。
3月阿拉比卡咖啡期货 收盘持稳在每磅1.199美元。1月罗布斯塔咖啡期货 收涨5美元，或0.3%，报每吨1,480美元。
3月伦敦可可期货 收跌14英镑，或0.6%，报每吨2,286英镑。3月纽约可可期货 收挫37美元，或1.1%，报每吨3,338美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透1月20日 - 宝洁(宝硷,P&G) 周五公布，季度营收和获利优于预期，并上调2017财年自体营收成长预估。该公司公布，截至12月31日的会计年度第二季，排除重整成本及其他项目后的每股核心获利为1.08美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计每股获利为1.06美元。
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(奇异，GE) 周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。在截至12月31日的第四季，归属于公司股东的持续运营业务获利升至34.8亿美元，上年同期为25.7亿美元。
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)