版本:
中国
市场报道 | 2015年 12月 16日 星期三 03:06 BJT

纽约期市：油价反弹带动原糖一度劲扬3%，阿拉比卡咖啡期货持稳

路透纽约/伦敦12月15日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二一度急升3%，受助于油价反弹，以及预期全球供应缺口扩大。阿拉比卡咖啡期货持稳，与最大咖啡豆种植国巴西雷亚尔的走势一致。

可可期价回落，纽约可可期货因英镑兑美元 走软而承压。

软商品市场成交不温不火，因市场预期美国可能在周三升息，这将进一步推升美元。

3月原糖期货 收涨0.08美分，或0.6%，报每磅14.59美分，盘中跳涨3%。3月白糖期货 收盘持平在每吨401.40美元。

交易商称，Platts Kingsman预计，2016/17年全球糖供应缺口将增至780万吨，因消费超过预期。这扶助提振糖价。

油价在周一重挫，逼近11年低位后反弹小涨，扶助提振整体商品市场的人气。油价对糖市的影响与日俱增，因更多的巴西加工厂在乙醇生产中增加甘蔗的使用量。

3月阿拉比卡咖啡期货 收盘持稳在每磅1.199美元。1月罗布斯塔咖啡期货 收涨5美元，或0.3%，报每吨1,480美元。

3月伦敦可可期货 收跌14英镑，或0.6%，报每吨2,286英镑。3月纽约可可期货 收挫37美元，或1.1%，报每吨3,338美元。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐