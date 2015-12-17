纽约期市：美元强势拖累纽约可可期货跌至五周低位，期糖攀升

路透基点：四维图新首涉境外贷款市场，筹办1亿美元并购贷款--TRLPC
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。
路透纽约12月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货连跌第三日，纽约可可期货放量急跌近2%，至五周低位，受累于英镑兑美元走软。
原糖期货逆势上扬，因供应不断收紧。商品市场普跌，汤森路透核心商品指数 触及逾13年最低。咖啡期货跟随商品市场普跌之势走低。
3月纽约可可期货 收跌38美元，或1.2%，报每吨3,253美元，交易商称，英镑兑美元 跌至4月来最低水平打压以美元计价商品。
投机客所持的纽约可可净多头头寸达到逾一年来最高水平，市场很容易遭抛售。
3月伦敦可可期货 收挫1英镑，或0.04%，报每吨2,261英镑。
3月原糖期货 上扬0.11美分，或0.8%，报每磅14.7美分。3月白糖期货 收涨4.70美元，或1.2%，报每吨406.20美元。
3月阿拉比卡咖啡期货 收跌0.95美分，或0.8%，报每磅1.183美元。3月罗布斯塔咖啡期货 收挫7美元，或0.5%，报每吨1,508美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup) 周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透上海1月20日 - 中国进出口银行周五公告，将于下周一(23日)招标发行至多80亿元两期固息债，期限 一年和三年。 上述一年期债为该行2017年第一期新发债券，三年期为该行2016年第15期 的增发债，票 面利率为3.15%。 具体发行条款如下： 2017年第一期新发债、2016年第15期增发债 ---------------------------------------------------------------- 招标规模上限 1/3年：各40亿元 期限/计息方式 1/3年固息 招标时间 1月23日14:00-15:30 招标方式 单一利率/价格中标(荷兰式) 缴款日 1月24日 起息日 1年：2017年1月24日；3年：2016年12月5日 发行期 1/23-1/24 上市日