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市场报道 | 2015年 12月 18日 星期五 03:19 BJT

纽约期市：美元强势拖累纽约可可期货跌至五周低位，期糖攀升

路透纽约12月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货连跌第三日，纽约可可期货放量急跌近2%，至五周低位，受累于英镑兑美元走软。

原糖期货逆势上扬，因供应不断收紧。商品市场普跌，汤森路透核心商品指数 触及逾13年最低。咖啡期货跟随商品市场普跌之势走低。

3月纽约可可期货 收跌38美元，或1.2%，报每吨3,253美元，交易商称，英镑兑美元 跌至4月来最低水平打压以美元计价商品。

投机客所持的纽约可可净多头头寸达到逾一年来最高水平，市场很容易遭抛售。

3月伦敦可可期货 收挫1英镑，或0.04%，报每吨2,261英镑。

3月原糖期货 上扬0.11美分，或0.8%，报每磅14.7美分。3月白糖期货 收涨4.70美元，或1.2%，报每吨406.20美元。

3月阿拉比卡咖啡期货 收跌0.95美分，或0.8%，报每磅1.183美元。3月罗布斯塔咖啡期货 收挫7美元，或0.5%，报每吨1,508美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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