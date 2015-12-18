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市场报道 | 2015年 12月 19日 星期六 03:01 BJT

纽约期市：原糖跳升近4%，因近月合约价差上扬刺激买盘

路透纽约/伦敦12月18日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跳升3.7%，因近月合约价差上扬刺激买盘，供应忧虑加重及技术买入信号推高期价。

咖啡期货小涨，受助于美元走软。可可期货变动不大，在连跌三日后出现整固。

糖价大涨，因3月/5月合约价差SBH6-K6暴涨超过40%，至一周高位0.44美分溢价，交易商指因分析师近期上调了全球供应短缺预估。

交易商表示，该价差大涨触动了自动买单。

3月原糖期货 收涨0.4美分，或2.7%，报每磅15.1美分，盘中跳涨3.7%，至15.25美分。

3月白糖期货 收高7.50美元或1.9%，报每吨413.70美元。

3月阿拉比卡咖啡期货 收高0.7美分或0.6%，报每磅1.19美元。3月罗布斯塔咖啡期货 收涨5美元，或0.3%，报每吨1,513美元。

3月伦敦可可期货 收跌4英镑，或0.2%，报每吨2,257英镑。3月纽约可可期货 收挫1美元，或0.03%，报每吨3,252美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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