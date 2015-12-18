纽约期市：原糖跳升近4%，因近月合约价差上扬刺激买盘

中国汇市：人民币早盘小升中国数据影响有限，市场静待特朗普宣誓就职
路透上海1月20日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅上涨，中间价则跌逾120点。交易员指出，春节临近市场流动性略显不足，双边报价较之前明显拉大，客盘需求也容易扰动市场，而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。
路透纽约/伦敦12月18日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跳升3.7%，因近月合约价差上扬刺激买盘，供应忧虑加重及技术买入信号推高期价。
咖啡期货小涨，受助于美元走软。可可期货变动不大，在连跌三日后出现整固。
糖价大涨，因3月/5月合约价差SBH6-K6暴涨超过40%，至一周高位0.44美分溢价，交易商指因分析师近期上调了全球供应短缺预估。
交易商表示，该价差大涨触动了自动买单。
3月原糖期货 收涨0.4美分，或2.7%，报每磅15.1美分，盘中跳涨3.7%，至15.25美分。
3月白糖期货 收高7.50美元或1.9%，报每吨413.70美元。
3月阿拉比卡咖啡期货 收高0.7美分或0.6%，报每磅1.19美元。3月罗布斯塔咖啡期货 收涨5美元，或0.3%，报每吨1,513美元。
3月伦敦可可期货 收跌4英镑，或0.2%，报每吨2,257英镑。3月纽约可可期货 收挫1美元，或0.03%，报每吨3,252美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透上海1月20日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅上涨，中间价则跌逾120点。交易员指出，春节临近市场流动性略显不足，双边报价较之前明显拉大，客盘需求也容易扰动市场，而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。
2016年12月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.0%（下同，增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），较11月份回落0.2个百分点。从环比看，12月份，规模以上工业增加值比上月增长0.46%。2016年全年，规模以上工业增加值比上年增长6.0%。
0344GMT * 美联储主席叶伦的讲话推动澳元摆脱0.7550/0.7565区间，升至盘中高点0.7589 * 中国第四季GDP增幅略高于预期，提振澳元 * 随后在0.7580附近盘整，交易商等待特朗普就职演说 * 如果他发表关于美中贸易关系的极端言辞，可能让市场不安 * 如果其讲话缺乏财政政策细节，也会影响市场 * 走势可能比较波动，周四低点0.7493和11月高点0.7630为后市方向参照 (完) (编译 张涛；审校 白云)