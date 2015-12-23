纽约期市：纽约可可期货在连跌六日后录得五个月来最大单日涨幅

路透纽约/伦敦12月23日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周三录得五个月来最大单日涨幅，受助于技术性买盘和英镑走强，与以往的圣诞假期前交易不同，今日交投异常旺盛。纽约可可期货此前连续六个交易日下跌。

阿拉比卡咖啡和原糖期货跟随巴西雷亚尔上涨，与往常一样，市场在假日前交投清淡。

汤森路透跟踪19种主要商品的核心商品指数 也上涨，因油价反弹。

3月纽约可可期货 收涨63美元，或2%，报每吨3,260美元，周二触及3,176美元的八周低位。汤森路透的初步数据显示，纽约可可总成交量超过3.1万口，比平均交易量高45%，但其它市场交易清淡。

数据显示，因价格持续下跌，纽约可可期货未平仓合约连续六个交易日下降，周二跌至22.4794万口，为六周低位。

3月伦敦可可 收涨31英镑，或1.4%，报每吨2,261英镑，在跌至六周低位2,215英镑后由跌转升。

原糖期货在50日移动均线之上扩大涨幅，但局限在近两周的价格区间内，交投异常清淡。

3月原糖期货 收涨0.11美分，或0.7%，报每磅15.15美分，3月白糖期货 收涨2.20美元，或0.5%，报每吨413.80美元。

3月阿拉比卡咖啡 收涨1.8美分，或1.5%，报每磅1.2095美元。3月罗布斯卡咖啡 收涨7美元，或0.5%，报每吨1,534美元。

市场分析公司CoffeeNetwork将2015/16全球咖啡供应短缺预期下调200万包，至60万包。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)