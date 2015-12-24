纽约期市：可可在昨日大涨后今日回软，雷亚尔走低压制咖啡和原糖价格

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透纽约/伦敦12月24日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周四下跌，受大量“结算价交易”卖盘拖累，前一交易日录得五个月来最大单日涨幅。原糖和阿拉比卡咖啡跟随巴西雷亚尔走势下跌。巴西是原糖和阿拉比卡咖啡的最大种植国。
3月纽约可可 收跌50美元，或1.5%，报每吨3,210美元。
大量合约通过“结算价交易”工具被卖出，这一工具允许交易商全天按照以当天结算价相关的价格买入或卖出合约。
商品交易顾问公司NickJen Capital董事总经理Nicholas Gentile称，交易价格被设定为低于结算价，为全天的交易奠定了利空基调。
3月伦敦可可 收涨3英镑，报每吨2,264英镑。
3月原糖期货 收跌0.09美分，或0.6%，报每磅15.06美分，受压于雷亚尔的走低。3月白糖期货 收涨1.00美元，报每吨414.80美元。
3月阿拉比卡咖啡 收跌1.25美分，或1%，报每磅119.70美元，受压于雷亚尔走软和预计在未来作物季中供应短缺数量将减少。
市场分析公司CoffeeNetwork将2015/16全球咖啡供应短缺预期下调200万包，至60万包。
3月罗布斯塔咖啡 收跌9美元，报每吨1,525美元。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%