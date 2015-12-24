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货币新闻 | 2015年 12月 25日 星期五 04:30 BJT

纽约期市：可可在昨日大涨后今日回软，雷亚尔走低压制咖啡和原糖价格

路透纽约/伦敦12月24日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周四下跌，受大量“结算价交易”卖盘拖累，前一交易日录得五个月来最大单日涨幅。原糖和阿拉比卡咖啡跟随巴西雷亚尔走势下跌。巴西是原糖和阿拉比卡咖啡的最大种植国。

3月纽约可可 收跌50美元，或1.5%，报每吨3,210美元。

大量合约通过“结算价交易”工具被卖出，这一工具允许交易商全天按照以当天结算价相关的价格买入或卖出合约。

商品交易顾问公司NickJen Capital董事总经理Nicholas Gentile称，交易价格被设定为低于结算价，为全天的交易奠定了利空基调。

3月伦敦可可 收涨3英镑，报每吨2,264英镑。

3月原糖期货 收跌0.09美分，或0.6%，报每磅15.06美分，受压于雷亚尔的走低。3月白糖期货 收涨1.00美元，报每吨414.80美元。

3月阿拉比卡咖啡 收跌1.25美分，或1%，报每磅119.70美元，受压于雷亚尔走软和预计在未来作物季中供应短缺数量将减少。

市场分析公司CoffeeNetwork将2015/16全球咖啡供应短缺预期下调200万包，至60万包。

3月罗布斯塔咖啡 收跌9美元，报每吨1,525美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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