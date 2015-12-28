纽约期市：原糖扩大跌幅，因商品价格普跌

路透纽约12月28日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第二个交易日下跌，因商品价格普跌拖累原糖在假日清淡交易中跌穿一个关键技术水准，纽约可可和阿拉比卡咖啡价格也下滑。
油价逼近每桶37美元的11年低位，令商品价格承压，拖累汤森路透跟踪19种商品价格的核心商品价格指数 下跌1%。
伦敦软商品市场因节礼日闭市。
3月原糖期货 下跌0.3美分，或2%，报每吨14.76美分，刚好低于50日移动均位切入线水准。现货合约在多年走低后料今年收平。
“商品价格再次下跌，宏观压力再现，”法国兴业银行商品主任Michael McDougall称。
市场交投清淡，技术面疲弱，此前未能在前高点延续向上走势，使得价格陷于区间内交易，McDougall称。
可可价格也连续第二个交易日走低，但守在上周触及的八周低位之上，因基金继续缓慢结清多头仓位。
3月纽约可可 收跌16美元，或0.5%，报每吨3,194美元。
现货可可期货料将连续第四年收高，2015年截至目前累积上涨约10%，成为今年ICE涨幅最大的商品。
3月阿拉比卡咖啡期货 收跌0.55美分，或0.5%，报每磅1.1915美元，料全年下跌近30%，与2014年50%的年度涨幅形成了鲜明对比。(完)
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(编译 刘静；审校 李军)