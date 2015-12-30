纽约期市：原糖期货反弹，因年末结账和担心印度天气状况

路透纽约/伦敦12月30日 - 原糖期货周三反弹，因市场人士年末结清账目，而对印度产区缺少降雨的担忧在加重。印度是仅次于巴西的世界第二大原糖生产国，该国甘蔗收割正接近尾声。

阿拉比卡咖啡连续第二日走高，盘中触及两周半高位，因投资者回补空头。纽约可可在节前的清淡交易中持稳。

3月原糖期货 收涨0.37美分，或2.5%，报每磅15.15美分，盘中再次未能涨穿15.20美分的阻力位。

市场担忧印度季风季降雨不足，导致土壤缺乏水分，使得该国市况从“利空转为利多”，且可能会促使加工厂将精力集中在累积库存，而不是出口，法国兴业银行商品主任Michael McDougall称。

3月白糖合约 收涨8.40美元，或2%，报每吨419美元。

3月阿拉比卡咖啡 收涨2.2美分，或1.8%，报每磅1.2365美元，盘中高见每磅1.2375美元，为12月11日以来的最高水平。

3月罗布斯塔咖啡期货 收跌2美元，或0.1%，报每吨1,515美元。

纽约3月可可期货 收涨18美元，或0.6%，报每吨3,229美元。

伦敦3月可可期货 收涨8英镑，或0.4%，报每吨2,251英镑。(完)

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