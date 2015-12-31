纽约期市：阿拉比卡咖啡期货触及三周高位，但全年收跌24%

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透纽约/伦敦12月31日 - 阿拉比卡咖啡期货周四在2015年最后一个交易日上扬，因投资者继续回补空头，但全年仍收跌约24%，为表现最差的商品之一。
纽约可可期货走低，但却是汤森路透核心商品指数中全年涨幅最大的商品。原糖期货连升第三日，全年收涨。
除咖啡外，软商品市场是2015年商品市场中的唯一亮点，因厄尔尼诺相关天气问题带来的支撑，扶助软商品避免遭遇像能源、金属和谷物等商品那样的深跌。
3月阿拉比卡咖啡期货 收涨3.05美分，或2.5%，报每磅1.267美元，因投资者在年底前继续回补空头，以及部分投资者抢在指数基金前建立多头头寸，因预计指数基金下周会买入咖啡期货。
阿拉比卡咖啡期货今年下跌23.8%，是跌幅最大的商品之一，因咖啡豆最大种植国巴西降雨和其货币雷亚尔贬值。
3月罗布斯塔咖啡期货 收高15美元，或1%，报每吨1,530美元。全年收跌20.1%。
3月纽约可可期货 收挫18美元，或0.6%，报每吨3,211美元，全年收高逾10%，是今年到目前为止表现最佳的商品。
伦敦可可 上扬10英镑，或0.4%，收报每吨2,255英镑，全年收高15%。
3月原糖期货 收升0.09美分，或0.6%，报每磅15.24美分，全年上扬近5%，是另一种表现强劲的商品。
3月白糖期货 收高3.20美元，收报每吨422.20美元，全年涨幅为7.9%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。