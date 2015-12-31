纽约期市：阿拉比卡咖啡期货触及三周高位，但全年收跌24%

路透纽约/伦敦12月31日 - 阿拉比卡咖啡期货周四在2015年最后一个交易日上扬，因投资者继续回补空头，但全年仍收跌约24%，为表现最差的商品之一。

纽约可可期货走低，但却是汤森路透核心商品指数中全年涨幅最大的商品。原糖期货连升第三日，全年收涨。

除咖啡外，软商品市场是2015年商品市场中的唯一亮点，因厄尔尼诺相关天气问题带来的支撑，扶助软商品避免遭遇像能源、金属和谷物等商品那样的深跌。

3月阿拉比卡咖啡期货 收涨3.05美分，或2.5%，报每磅1.267美元，因投资者在年底前继续回补空头，以及部分投资者抢在指数基金前建立多头头寸，因预计指数基金下周会买入咖啡期货。

阿拉比卡咖啡期货今年下跌23.8%，是跌幅最大的商品之一，因咖啡豆最大种植国巴西降雨和其货币雷亚尔贬值。

3月罗布斯塔咖啡期货 收高15美元，或1%，报每吨1,530美元。全年收跌20.1%。

3月纽约可可期货 收挫18美元，或0.6%，报每吨3,211美元，全年收高逾10%，是今年到目前为止表现最佳的商品。

伦敦可可 上扬10英镑，或0.4%，收报每吨2,255英镑，全年收高15%。

3月原糖期货 收升0.09美分，或0.6%，报每磅15.24美分，全年上扬近5%，是另一种表现强劲的商品。

3月白糖期货 收高3.20美元，收报每吨422.20美元，全年涨幅为7.9%。(完)

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