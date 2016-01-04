纽约期市：可可和糖急跌，受累于避险卖盘和货币压力

路透纽约/伦敦1月4日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周一下跌逾2.5%，至逾两个月最低点，受压于因担心全球经济增长而引发的普遍卖盘，且英镑走软，原糖期货也大幅下跌。

阿拉比卡咖啡缩小跌幅，早盘下跌3.7%，交易流动性不足，因主要生产国巴西货币雷亚尔走弱。

中国的工厂活动萎缩、沙特和伊朗之间的紧张局势增加了经济前景的不确定性，引发投资者卖出被认为是有风险的资产。

纽约可可在旺盛交投中下跌，交易商称，受压于英镑 疲弱和技术性卖盘信号。纽约可可是2015年汤森路透核心商品价格指数中涨幅最大的产品。

3月纽约可可 收跌87美元，或2.7%，报每吨3,124美元，为10底以来最低价。下跌引发3月/5月合约价差跌至贴水1美元，为自从8月以来首次出现贴水。

伦敦可可 收跌53英镑，或2.3%，报每吨2,209英镑。

原糖期货也下跌，受压于巴西雷亚尔 走软。

“看空情绪弥漫，这是避险卖盘，”NickJen Capital合作伙伴Nick Gentile称。

ICE－3月原糖期货 收跌0.27美分，或1.8%，报每磅14.97美分，2015年全年上涨近5%。

交易所数据显示，过去两个交易日未平仓合约急升近1.86万口，至12月31日的87.8554万口，为6月以来最高。

3月白糖期货 收跌3美元，或0.7%，报每吨419.20美元。

ICE－3月阿拉比卡咖啡 收跌2.8美分，或2.2%，报每磅1.239美元，2015年全年下跌约24%。

ICE－3月罗布斯卡咖啡 收跌2美元，或0.1%，报每吨1,528美元。(完)

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