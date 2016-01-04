纽约期市：可可和糖急跌，受累于避险卖盘和货币压力

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透纽约/伦敦1月4日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周一下跌逾2.5%，至逾两个月最低点，受压于因担心全球经济增长而引发的普遍卖盘，且英镑走软，原糖期货也大幅下跌。
阿拉比卡咖啡缩小跌幅，早盘下跌3.7%，交易流动性不足，因主要生产国巴西货币雷亚尔走弱。
中国的工厂活动萎缩、沙特和伊朗之间的紧张局势增加了经济前景的不确定性，引发投资者卖出被认为是有风险的资产。
纽约可可在旺盛交投中下跌，交易商称，受压于英镑 疲弱和技术性卖盘信号。纽约可可是2015年汤森路透核心商品价格指数中涨幅最大的产品。
3月纽约可可 收跌87美元，或2.7%，报每吨3,124美元，为10底以来最低价。下跌引发3月/5月合约价差跌至贴水1美元，为自从8月以来首次出现贴水。
伦敦可可 收跌53英镑，或2.3%，报每吨2,209英镑。
原糖期货也下跌，受压于巴西雷亚尔 走软。
“看空情绪弥漫，这是避险卖盘，”NickJen Capital合作伙伴Nick Gentile称。
ICE－3月原糖期货 收跌0.27美分，或1.8%，报每磅14.97美分，2015年全年上涨近5%。
交易所数据显示，过去两个交易日未平仓合约急升近1.86万口，至12月31日的87.8554万口，为6月以来最高。
3月白糖期货 收跌3美元，或0.7%，报每吨419.20美元。
ICE－3月阿拉比卡咖啡 收跌2.8美分，或2.2%，报每磅1.239美元，2015年全年下跌约24%。
ICE－3月罗布斯卡咖啡 收跌2美元，或0.1%，报每吨1,528美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。