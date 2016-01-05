纽约期市：投机客抛售打压可可期货至10月低位，原糖回落

标题新闻：欧洲央行总裁德拉吉称欧元区通胀攀升主要受能源价格波动推动，无可持续的迹象
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路透纽约/伦敦1月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周二连续第二日放量急跌，盘中触及10月以来最低，因投机客继续大举抛售。原糖期货大跌近3%。
咖啡期货也走低，受累于商品市场连续第二日普跌的颓势，因美元走强和油价下跌，因担忧中国成长步伐。
3月纽约可可期货 收跌65美元，或2.1%，报每吨3,059美元，盘中触及三个月低位3,051美元，且录得2014年10月以来最大两日跌幅。英镑兑美元 跌至九个月低位也拖累纽约可可期货表现。
市场成交量连续第二日较平均水平高出一倍。
“投机客结清头寸，”一位美国交易商说，他还指出，期货合约跌至关键移动均线之下引发系统投机客卖出。
几周来投机客一直在结清其庞大的多头头寸。
3月伦敦可可期货 收跌46英镑，或2.1%，报每吨2,163英镑，为10月底以来最低，且录得2014年12月以来最大两日跌幅。
原糖期货尾盘骤降，触动位于近期日低和移动均线之下的止损卖盘，交易商称。
3月原糖期货 收跌0.4美分，或2.7%，报每磅14.57美分。3月白糖期货 收挫6.5美元，或1.6%，报每吨412.70美元。
3月阿拉比卡咖啡期货 回落0.9美分，或0.7%，报每磅1.23美元。3月罗布斯塔咖啡期货 收跌21美元，或1.4%，报每吨1,507美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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美国劳工部周四表示，一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.4万人)。美国一周初请失业金人数四周均值为 24.7万人。 美国商务部公布，美国12月房屋开工年率为122.6万户(预估为120.0万户)，美国12月建筑许可年率为121.0万户( 预估为122.5万户)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
路透1月19日 - 美国劳工部周四公布： * 一周续请失业金人数为204.6万人(预估为207.3万人) * 一周初请失业金人数四周均值为24.7万人 * 一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.4万人) 周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率 01/14/17 234,000 246,750 -- -- 01/07/17 249,000-R 257,000-R 2,046,000 1.5 12/31/16 237,000 258,250 2,093,000-R 1.5 12/24/16 267,000 263,500 2,116,000 1.5 12/17/16 275,000 263,750 2,105,000