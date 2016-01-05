版本:
中国
市场报道 | 2016年 1月 6日 星期三 03:36 BJT

纽约期市：投机客抛售打压可可期货至10月低位，原糖回落

路透纽约/伦敦1月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周二连续第二日放量急跌，盘中触及10月以来最低，因投机客继续大举抛售。原糖期货大跌近3%。

咖啡期货也走低，受累于商品市场连续第二日普跌的颓势，因美元走强和油价下跌，因担忧中国成长步伐。

3月纽约可可期货 收跌65美元，或2.1%，报每吨3,059美元，盘中触及三个月低位3,051美元，且录得2014年10月以来最大两日跌幅。英镑兑美元 跌至九个月低位也拖累纽约可可期货表现。

市场成交量连续第二日较平均水平高出一倍。

“投机客结清头寸，”一位美国交易商说，他还指出，期货合约跌至关键移动均线之下引发系统投机客卖出。

几周来投机客一直在结清其庞大的多头头寸。

3月伦敦可可期货 收跌46英镑，或2.1%，报每吨2,163英镑，为10月底以来最低，且录得2014年12月以来最大两日跌幅。

原糖期货尾盘骤降，触动位于近期日低和移动均线之下的止损卖盘，交易商称。

3月原糖期货 收跌0.4美分，或2.7%，报每磅14.57美分。3月白糖期货 收挫6.5美元，或1.6%，报每吨412.70美元。

3月阿拉比卡咖啡期货 回落0.9美分，或0.7%，报每磅1.23美元。3月罗布斯塔咖啡期货 收跌21美元，或1.4%，报每吨1,507美元。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐