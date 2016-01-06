纽约期市：投机客抛售打压可可期货至八个月低位，原糖连续三日走低

路透纽约/伦敦1月6日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周三放量续跌，八个月来首次跌穿每吨3,000美元，并创逾一年来最大三日跌幅，因投机客在疲弱的宏观经济背景下继续大举抛售。

原糖期货连续第三日走低，因美元走强和技术性卖出信号，但白糖期货飙升，因近期供应趋紧，白糖与原糖价差LSUH6-K6升至每吨100美元以上的合约高位。

阿拉比卡咖啡下滑近3%，因商品市场连续第三日普跌，汤森路透核心商品价格指数 跌至13年半以来最低水平，因中国让人民币进一步贬值引发对该国经济的担忧。

3月纽约可可期货 收跌78美元，或2.6%，报每吨2,981美元，盘中触及2,971美元的2015年5月以来最低位。英镑兑美元 扩大跌幅，至九个月低位，也拖累纽约可可期货的表现。

纽约可可在过去三个交易日下跌逾7%，交易员称，大量投机卖盘被大规模工业买盘承接，本周每日市场成交量均较平均水平高出一倍。

几周来投机客一直在结清其庞大的多头头寸。鉴于纽约可可市场的大幅下跌走势，过去两个交易日未平仓头寸数量保持相对稳定令交易员感到意外。

交易所的数据显示，周一和周二未平仓总量减少不到1,500口，而价格下跌4.7%。

3月伦敦可可期货 收跌48英镑，或2.2%，报每吨2,115英镑，盘中触及10月底以来最低的2,111英镑。

3月原糖期货 收跌0.15美分，或1%，报每磅14.42美分。3月白糖期货 收涨6.5美元，或1.6%，报每吨419.20美元。

3月阿拉比卡咖啡期货 回落3.05美分，或2.5%，收报每磅1.1995美元。3月罗布斯塔咖啡期货 收跌15美元，或1%，报每吨1,492美元。(完)

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