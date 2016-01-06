纽约期市：投机客抛售打压可可期货至八个月低位，原糖连续三日走低

标题新闻：贝莱德执行长称美元走强可能会在特朗普领导下的新政府和美联储之间引发紧张态势
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路透纽约/伦敦1月6日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周三放量续跌，八个月来首次跌穿每吨3,000美元，并创逾一年来最大三日跌幅，因投机客在疲弱的宏观经济背景下继续大举抛售。
原糖期货连续第三日走低，因美元走强和技术性卖出信号，但白糖期货飙升，因近期供应趋紧，白糖与原糖价差LSUH6-K6升至每吨100美元以上的合约高位。
阿拉比卡咖啡下滑近3%，因商品市场连续第三日普跌，汤森路透核心商品价格指数 跌至13年半以来最低水平，因中国让人民币进一步贬值引发对该国经济的担忧。
3月纽约可可期货 收跌78美元，或2.6%，报每吨2,981美元，盘中触及2,971美元的2015年5月以来最低位。英镑兑美元 扩大跌幅，至九个月低位，也拖累纽约可可期货的表现。
纽约可可在过去三个交易日下跌逾7%，交易员称，大量投机卖盘被大规模工业买盘承接，本周每日市场成交量均较平均水平高出一倍。
几周来投机客一直在结清其庞大的多头头寸。鉴于纽约可可市场的大幅下跌走势，过去两个交易日未平仓头寸数量保持相对稳定令交易员感到意外。
交易所的数据显示，周一和周二未平仓总量减少不到1,500口，而价格下跌4.7%。
3月伦敦可可期货 收跌48英镑，或2.2%，报每吨2,115英镑，盘中触及10月底以来最低的2,111英镑。
3月原糖期货 收跌0.15美分，或1%，报每磅14.42美分。3月白糖期货 收涨6.5美元，或1.6%，报每吨419.20美元。
3月阿拉比卡咖啡期货 回落3.05美分，或2.5%，收报每磅1.1995美元。3月罗布斯塔咖啡期货 收跌15美元，或1%，报每吨1,492美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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