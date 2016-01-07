纽约期市：对白糖供应吃紧的担忧推动期糖逆势上扬，可可期货续跌

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路透纽约/伦敦1月7日 - 洲际交易所(ICE)期糖周四急升逾3%，与商品市场普跌之势背道而驰，受助于担忧近期白糖供应吃紧。白糖期货今日跳升至14个月高位。

可可期价延续本周的深跌之势，触及数月低位，咖啡期货也走低，本周无一日上扬。汤森路透核心商品指数 重挫，之前中国股市急跌，拖累全球股市走低，因担忧全球成长放缓。

交易商称，白糖期货连升第二日，因印度国内价格攀升抑制了对该国出口的预期。中美洲甘蔗收割因降雨延误的报道，以及泰国甘蔗收成令人失望也助燃涨势。

尽管巴西雷亚尔 走疲，油价回落，但白糖期货劲扬提振原糖期货。

3月白糖期货 收高9.60美元，或2.3%，报每吨428.80美元，盘中触及2014年11月以来最高432.70美元。3月合约较5月合约溢价LSUH6-K6飙升至合约高位12.80美元。3月白糖较原糖期货溢价一度升穿103美元，远高于一周前的86美元。

3月原糖期货 收高0.33美分，或2.3%，报每磅14.75美分，过去三日累积下跌5.4%，期间未平仓合约共计减少逾1.8万口。

3月纽约可可期货 收跌18美元，或0.6%，报每吨2,963美元，盘中触及2015年5月以来最低2,898美元，受累于投机性卖盘。

3月伦敦可可期货 收挫8英镑，或0.4%，报每吨2,107英镑，盘中触及8月以来最低2,060英镑。

3月阿拉比卡咖啡期货 收跌1.5美分，或1.3%，报每磅1.1845美元。3月罗布斯塔咖啡期货 收挫13美元，或0.9%，报每吨1,479美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)