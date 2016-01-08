纽约期市：期糖受指数调整权重影响下跌，咖啡和可可期货持坚

路透纽约/伦敦1月8日 - 洲际交易所(ICE)期糖周五下跌，回吐前一交易日的涨幅，白糖溢价脱离合约高位，交易员关注指数调整权重，咖啡和可可本周首次上涨。

在中国金融市场结束了连续四天的动荡下挫后，几大市场均反弹，汤森路透19种商品核心价格指数 从前一交易日触及的13年半低位微升，尽管美元 走强。

3月原糖 放量收跌0.29美分，或2%，报每磅14.46美分，前一交易日急升2.3%，因近期白糖需求强劲。

交易员称，指数调整权重已经开始，普遍预计周四卖出了大量期糖合约。

3月白糖 收跌9.1美元，或2.1%，报每吨419.70美元，周四涨至432.70美元的2014年11月以来最高水平。

白糖的意外下跌令3月和5月白糖价差LSUH6-K6跌穿周四触及的合约高位12.8美元，昨日白糖和原糖溢价也升至103美元之上的合约高位。价差扩大，因担心白糖的近期供应，反过来也提振了原糖需求上涨的预期。

Sucden Financial Sugar资深交易员Nick Penney称，预计收市后发布的美国交易商持仓报告将显示，投机客持有的净多头头寸微幅减少。

3月阿拉比卡咖啡 收涨0.55美分，或0.5%，报每磅1.19美元，本周五个交易日中有四个下跌，现货合约本周累积下跌6.1%，为自从去年8月底以来的最大周度跌幅。

3月罗布斯卡咖啡 收涨6美元，或0.4%，报每吨1,485美元，

纽约可可在六个交易日内首次上涨。受投机性卖盘拖累，周四曾一度跌至2,898美元的八个月低位。

3月纽约可可 收涨54美元，或1.8%，报每吨3,017美元，但本周累积跌幅达6%，为2015年1月底以来的最大周跌幅。

3月伦敦可可 收涨48英镑，或2.3%，报每吨2,155英镑，周四触及2,060英镑的四个月低位。(完)

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